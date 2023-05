Nog veel op het spel? Middenvelder speelt voor zijn voetbaltoekomst, bezoekende coach formeel: "Steek daar geen energie meer in"

Door de zege van KAA Gent bij Standard lijken de Buffalo's op weg naar eindwinst in play-off 2 en Europees voetbal. Wat kunnen Westerlo en Cercle Brugge nog?

De winnaar van het duel tussen Westerlo en Cercle Brugge komt naast Standard in de stand op de tweede plaats, maar wel nog steeds op vijf punten van leider KAA Gent.

De verliezer lijkt uitgeschakeld voor Europees voetbal, een gelijkspel is eigenlijk voor beide teams nefast lijkt het wel.

En dus is het alle hens aan dek voor beide ploegen. "We willen geen meeloper zijn in play-off 2 en dus weten we wat ons te doen staat", aldus Lukas Van Eenoo vooraf.

Thomas Van Den Keybus van zijn kant speelt dan weer voor zijn voetbaltoekomst. "Het is tijd om beslissender te worden, bij Westerlo of elders", is hij duidelijk.

Ook Cercle Brugge wil er nog het beste van maken de komende vijf wedstrijden. Coach Muslic kwam ook nog eens terug op het penaltydebacle tegen Standard.

Beide ploegen zijn natuurlijk aan elkaar gewaagd. Bij BetFIRST kan een gokje op de bezoekers wel meer dan drie keer je inzet opleveren? Deze link verwijst u door...