LIVE: Orban doet de boeken nog meer dicht!

Aernout Van Lindt vanuit Jan Breydel



87

Krijgen we nog iets in deze wedstrijd? Play-off 2 wordt in een beslissende plooi gelegd lijkt het.



86

Hyun-Seok Hong

Malick Fofana





83

Roef moet meteen uit zijn doel, uiteindelijk kan een verdediger op de lijn weg koppen.



81

Paul Nardi

Davy Roef





79

Nardi zal moeten vervangen worden door Roef.



77

Denkey meteen met een actie, maar op de paal. Nardi blijft liggen.



74

Hotic krult de bal, maar over!



73

Cercle Brugge krijgt een vrije trap op een interessante plaats. Levert dat eens wat op?



70

En nu Tissoudali tegen de buitenkant van de paal.



69

Ayase Ueda

Dino Hotič





69

Hugo Siquet

Robbe Decostere





69

Bij de thuisploeg nog twee wissels. De match is helemaal gespeeld.



67



Doelpunt van Gift Emmanuel Orban





67

Koekoek! Gift Orban, the gift! Hij krijgt de bal in het straatje en lepelt hem enig mooi met een lob over Majecki.



65

Abu Francis

Kévin Denkey





64



Doelpunt van Gift Emmanuel Orban (Tarik Tissoudali)





64

Tissoudali het straatje in gestuurd en dan is het een koud kunstje voor Gift Orban om zijn tweede van de avond te maken. Het wordt weer indrukwekkend.



61

Uur ver, Cercle lijkt de rug niet meer te kunnen rechten.



60

Andrew Hjulsager

Tarik Tissoudali





59

De match is helemaal monddood door de 0-2. We krijgen dus niets meer vermoedelijk.



56

Cercle Brugge gaat nu toch wel wat risico's moeten nemen. Voorlopig blijft Gent baas.



53

Somers probeert op doel te trappen, terwijl er een speler van Gent geveld ligt.



51



Doelpunt van Gift Emmanuel Orban





51

En de boeken zijn toe. Gift Orban plots in het straatje en vanuit een heel scherpe hoek maakt hij er 0-2 van. Majecki niet helemaal vrijuit.



49

Lopes is er bijna doorheen, maar iets te ver van de bal. Bij Cercle een wissel overigens: Van Der Bruggen staat tussen de lijnen!



46

De bal rolt opnieuw!



46

Yann Gboho

Hannes Van der Bruggen





45+20

En zo gaan we rusten met 0-1. Cercle Brugge gaat een moeilijke tweede helft tegemoet.



45+1

Een enkel minuutje extra. Levert dat nog iets op?



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



43

"Merci Lardot, merci Lardot, merci." De fans van Cercle zijn nog steeds boos.



42

En dan plots toch de 0-1! Snedige aanval vanop rechts, Kums steekt tot bij Cuypers en die kan van dichtbij voorbij Majecki werken.



41



Doelpunt van Hugo Cuypers





39

Gent laat de bal goed rondgaan, maar echt veel gevaar komt er nu ook nog niet van.



36

We kabbelen stilaan richting rust. Lardot is overigens nog steeds de gebeten hond.



33

Neen, de vroege uitsluiting heeft de match eigenlijk geen deugd gedaan, zoveel is duidelijk.



30

We zijn een halfuur ver. Gent probeert door te drukken, maar Orban krijgt hem niet binnen het kader.



27

Schotje van Cuypers, hoog over.



24

Een zware domper voor Cercle, dat nog meer dan een uur met een man minder moet spelen.



23

Ook Muslic krijgt nog geel. "Maffia" zijn de supporters duidelijk.



22

2e gele kaart voor Christiaan Ravych





21

En na een fout op Gift Orban krijgt Ravych meteen zijn tweede gele prent van Lardot. Daar zijn de supporters het niet mee eens, maar er valt iets voor te zeggen. Of was de bal over de zijlijn?



18

Gele kaart voor Christiaan Ravych





18

Ravych gaat aan het broekje hangen en krijgt de eerste gele prent van de wedstrijd.



16

Het schot van De Sart levert niets op. Aan de overkant een héél knappe combinatie van Cercle, maar Nardi redt uiteindelijk op de trap vanop links van Deman.



14

De vrije trap levert niets op, maar Gent blijft wel in balbezit en versiert zo een hoekschop.



12

De vlam is nog niet echt in de pan. Een vrije trap voor Gent nu na een foutje op Hjulsager.



9

Beide ploegen neutraliseren elkaar.



6

Ondertussen de bezoekers met twee scherpe voorzetten, maar Gift Orban kan er twee keer net niet bij.



4

De thuisploeg is furieus begonnen met twee hoekschoppen al tot gevolg, maar die leveren niets op.



1

De bal rolt in Jan Breydel!



1

Cercle Brugge - KAA Gent: 0-0







Vooraf

Hein Vanhaezebrouck kiest voor Hjulsager in de basis, op de bank zitten met Lagae en Agbor twee extra jonkies buiten Fofana. Marcelin is ziek bij de thuisploeg.



Cercle Brugge: Radosław Majecki - Jesper Daland - Boris Popovic - Yann Gboho - Abu Francis - Leonardo Da Silva Lopes - Olivier Deman - Thibo Somers - Ayase Ueda - Hugo Siquet - Christiaan Ravych

Bank: Robbe Decostere - Kévin Denkey - Dino Hotič - Charles Vanhoutte - Warleson - Hannes Van der Bruggen - Xander Martle



KAA Gent: Paul Nardi - Kamil Piatkowski - Hyun-Seok Hong - Hugo Cuypers - Julien De Sart - Alessio Castro-Montes - Andrew Hjulsager - Matisse Samoise - Gift Emmanuel Orban - Jordan Torunarigha - Sven Kums

Bank: Jens Petter Hauge - Bram Lagae - Malick Fofana - Bruno Godeau - Davy Roef - Tarik Tissoudali - Brian Agbor