Vanhaezebrouck maakt zich ernstige zorgen voor trip naar Jan Breydel: "Maakte ik nog nooit mee"

KAA Gent kan op bezoek bij Cercle Brugge een nieuwe ferme stap richting Europees voetbal zetten. Maar makkelijk zal het niet worden.

Temeer er toch weer heel wat spelers onzeker zijn bij KAA Gent. Op training kon Vanhaezebrouck amper dertien-veertien spelers gebruiken.

"Het is niet zoals we hadden gehoopt na een week zonder midweekvoetbal. Er zijn een paar twijfelgevallen bijgekomen", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

"Het gaat over een paar bepalende spelers, meer ga ik daar niet over zeggen", is de coach duidelijk. Het wordt dus afwachten wie zal spelen in Brugge.

Vijf-zes keer out

De redenen? "Er zijn verschillende verklaringen. Sommigen vielen al vijf-zes keer uit dit seizoen. Ik verwijt niemand iets, maar ik maakte dat nog nooit mee sinds ik trainer ben."

Onder meer Nurio Fortuna en Odjdja zijn al zeker niet fit, Andrew Hjulsager komt dan weer wel opnieuw in de kern voor de clash met Cercle Brugge.

De bezoekers zijn ondanks alles toch favoriet om te winnen, een gokje op de Vereniging kan al meer dan drie keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!