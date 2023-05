Gent hoeft zelfs niet te spelen voor Europees ticket: Westerlo doet Standard in het mes lopen en deelt bolwassing uit

Het is amper een strijd geweest voor het Europees ticket in de Europe play-offs. Gent en Standard waren vooraf de grootste kanshebbers. Terwijl Gent zelf niet eens zijn vierde match in de play-offs heeft afgewerkt, is het al zeker van Europees voetbal. Standard ging kopje-onder in Westerlo.

Westerlo had slechts enkele minuten nodig om de eerste fraaie combinatie van de match op de mat te leggen. De Cuyper mikte na de aflegger van Chadli de 1-0 fijntjes in de rechterbenedenhoek. Beide ploegen wilden wel voetballen, vandaar ook een evenwichtig balbezit in de eerste helft. Westerlo was alleen veel gevaarlijker dan de bezoekers.

De parade van Bodart op kopbal van Nene verhinderde een vroege verdubbeling van de score. En Standard ? Wel, Gillekens - onder de lat bij de Kemphanen in plaats van Bolat - moest wel twee keer ingrijpen. Eerst nadat Emond met een gelukje in balbezit kwam en ook op een schot van Ohio. Tot zover de dreiging vanwege de Rouches.

Die hadden bovendien ook defensieve problemen, want in het derde kwartier was elke omschakeling van de thuisploeg gevaarlijk. Van Eenoo had een zee van ruimte en bood Nene de 2-0 op een schoteltje aan. De afwerking mocht ook gezien worden. Matsuo en Van Eenoo zouden bij hun schoten Bodart op hun weg vinden.

De eerste helft had ook nog twee afgekeurde doelpunten te bieden. Eerst eentje van Chadli, die de bal zelf veroverd had, maar het leer terugkreeg via een ploegmaat die in buitenspel stond. Om dat laatste te zien, was een VAR-interventie nodig. Wanneer Nene weer eens zuiver afwerkte, ging de vlag onmiddellijk de hoogte in.

In de tweede helft gaf Standard nadrukkelijk minder ruimte weg, al waren er nog wel mogelijkheden. Bodart hield twee keer Van den Keybus van een doelpunt. Nene wierp zich in de slotfase nog eens op als feilloze afmaker: deze keer telde de 3-0 wél. Westerlo komt naast Standard in de stand in de play-offs, Gent gaat Europa in.