Geruchtenmolen ziet Deila al bij Club, maar kan hij eerst met Standard dichter bij Gent komen bij bezoek aan 't Kuipje?

Standard-trainer Ronny Deila is een druk besproken figuur. Club Brugge staat op het punt om hem binnen te halen, als we de laatste berichten mogen geloven. Eerst met de Rouches nog het seizoen afwerken, te beginnen met de verplaatsing naar Westerlo.

In de Kempen zullen ze maar wat blij zijn dat ze door die late comeback op Sclessin, dankzij Jordanov en Van den Keybus, een eerste punt in de play-offs beet hebben. Na een schitterend regulier seizoen hebben die play-offs op de defensieve kwetsbaarheden gewezen van Westerlo, dat nu wel de kans op een eerste overwinning zal willen grijpen.

© photonews

Ook voor Standard zijn de play-offs tot dusver niet geweest wat het ervan verhoopt had. Bovendien moet het omgaan met het feit dat coach Deila steeds nadrukkelijker in verband wordt gebracht met Club Brugge. Het is hopen dat er nog een wending in dit verhaal komt en voorts focussen op de prestaties die nog geleverd moeten worden.

Gent is zeker van een Europees ticket als het wint van Cercle. De Rouches kunnen door zelf te winnen wel nog even voor spanning zorgen, maar moeten dat doen zonder Bokadi, Dewaele, Fossey en Zinckernagel. Westerlo mist dan weer Vaesen, Vetokele, Mineiro, Bernat en Daci. Volg Westerlo - Standard om 18u15 live op Voetbalkrant.com.

