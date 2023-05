Kunnen de Kemphanen 't Kuipje een laatste keer doen dansen tegen KAA Gent?

KVC Westerlo ontvangt bezoek uit Gent op de voorlaatste speeldag van de Europe play-offs in 't Kuipje.

Vanavond krijgt Westerlo bezoek van KAA Gent. De Kemphanen promoveerden pas dit seizoen naar de Jupiler Pro League, maar maken op de voorlaatste speeldag nog steeds kans op de tweede plek in de Europe play-offs. Momenteel delen ze die tweede plek met zowel Standard als Cercle Brugge en zien ze de Buffalo's acht punten hoger op de eerste plek staan. Vorige week was Westerlo de betere van Standard, die met een 3-0-nederlaag moesten afdruipen. Wacht de mannen van Hein Vanhaezebrouck, die al zeker zijn van hun eerste plek en eigenlijk voor niets meer spelen, vanavond hetzelfde in 't Kuipje?

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor Westerlo zullen de Kemphanen er alleszins alles aan doen om 't Kuipje nog eens een laatste keer te doen daveren dit seizoen. Gent verloor niet in de eerste vier wedstrijden van de Europe play-offs en is dus ook voor deze wedstrijd opnieuw favoriet. In de heenwedstrijd wonnen ze met 3-1 van Westerlo. In het reguliere seizoen wonnen de Buffalo's ook al met 2-1 in de Ghelamco Arena. In 't Kuipje kregen we een waar spektakel te zien. Toen werd het 3-3 en maakte de Jupiler Pro League een eerste keer kennis met Gift Orban. Hij scoorde er toen twee, kan hij dat vanavond opnieuw? Volg de wedstrijd live bij Voetbalkrant (18u15)!