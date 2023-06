64

Decostere kopt van dichtbij in de handen van Gillekens. Aan de overzijde schiet Nene naast.



61

Gele kaart voor Charles Vanhoutte





60

De gekende gegenpressing van Cercle is nu weer volop te zien. Westerlo zit vaker wel dan niet in de verdrukking.



56

Gboho schiet een afvallende bal naast.



53

Van den Keybus krijgt wel wat tijd aan de bal en schiet van aan de rand van het strafschopgebied naast.



49

Denkey betrokken in een luchtduel, nog voor de eerste paal. Zo zit er niet meer in dan naast doel te koppen.



48

Gillekens spelbreker voor Cercle

Gillekens moet weer aan de bak. Eerst heeft hij geen probleem met een kattenpootje van Somers, maar vlak nadien loopt Ueda slim op de doorsteekpass van Van der Bruggen. Gillekens gaat weer in de weg liggen.



46

De tweede helft is afgetrapt.



45

Geen 1-0

Onoordeelkundig uitkomen van Gillekens. Gboho brengt voor en Denkey hoeft maar binnen te tikken, maar krijgt zijn voet niet stevig tegen de bal. Wat een gemiste kans.



42

Van den Keybus speelt Jordanov aan en diens voorzet gaat weer de richting uit van de Club-huurling. Meer dan een kopbal naast doel komt er niet van.



40

Nog vijf minuten tot aan de rust. Iemand die zich voorlopig amper doet opmerken, is Ueda. Dat is ook wel ergens eigen aan de topschutter van Cercle: wanneer je hem dan wel in actie ziet, is het vaak meteen doelpunt.



36

Nu Majecki ook aan het werk

Van den Keybus mikt naar de korte hoek. Majecki werkt in hoekschop.



34

Nieuwe redding Gillekens

Gillekens moet zich nu echt strekken om een kopbal van Denkey, op een vrije trap, uit zijn doel te houden.



34

Gele kaart voor Edisson Jordanov





33

Al bij al is het toch een vrij aardige partij. Enkel doelpunten ontbreken nog.



29

Reflex Gillekens

Cercle dringt opnieuw door tot in de zestien van Westerlo. Gboho legt breed en de vrijlopende Decostere kan aan de tweede paal afdrukken. Een reflex van Gillekens is nu wel op zijn plaats.



27

Jordanov duwt na een duel met Somers de bal voorlangs.



24

Plaatsbal Gboho

Na een mooie aanval van de thuisploeg viseert Gboho met zijn plaatsbal de verste hoek. Via een Westels been gaat zijn poging in hoekschop.



22

Halverwege de eerste helft hebben de bezoekers het iets lastiger om de aanvallers in stelling te brengen. Geen van beide doelmannen is al echt getest.



19

Goede onderschepping van Van den Keybus, die meteen passt naar Matsuo. Daland houdt prima zijn positie en verijdelt het gevaar.



15

Boris Popovic

Jean Marcelin

Al een noodzakelijke wissel wegens een blessure bij Cercle.



11

Ruimte voor de tegenstoot bij Nene. Zijn pass komt niet meteen aan, maar er komt wel nog een iets te hoge voorzet in zijn richting. Nene kan enkel naast koppen.



10

Popovych kopt een hoekschop niet ver naast.



8

Na een hoekschop is de afvallende bal voor Van der Bruggen, die in één tijd uitpakt met een fraaie trap. Rakelings naast.



5

Het draait vanavond in Brugge enkel om het gevoel en de eer. Na zijn overwinning vorige week in Luik is Cercle al zeker van de tweede plek in de Europe play-offs en dus de zesde plek in de eindrangschikking.



1

De bal rolt in het Jan Breydelstadion.



1

Cercle Brugge - Westerlo: 0-0