LIVE: Gent met voorsprong rust in!

Hein Vanhaezebrouck neemt zaterdagavond afscheid van het voetbalseizoen met een wedstrijd tegen Standard in de Ghelamco Arena.

Het Europees ticket is al even binnen, tegen Standard wordt gegaan voor een laatste overwinning om met een supergoed gevoel de zomer in te trekken.

"We willen het seizoen afronden met een mooie 16 op 18 in de Europe Play-Offs. Vorig jaar speelden we de slotmatch met 2 jonge keepers, maar dat ga ik nu niet doen. We willen winnen. Nurio en Okumu zijn niet fit, Fofana komt terug", aldus Vanhaezebrouck gretig.

De Buffalo's zullen het zonder Okumu, Lemajic, Marreh, Nurio en Depoitre moeten zien te rooien tegen Standard.

“Over de laatste twee seizoenen speelde Manchester City 119 matchen en staat daarmee op de eerste plaats. Real Madrid werkte 117 duels af en staat daarmee op de derde plaats. En wie staat er daar tussen op de tweede plaats? Wij met 118 wedstrijden! Dat is echt ongelooflijk knap."

