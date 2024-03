KV Mechelen trekt al opnieuw naar Leuven: nieuwe tik of revanche? "Tonen dat het een accident de parcours was"

Nog geen twee weken na OH Leuven-KV Mechelen is het... OH Leuven-KV Mechelen. De Kakkers moeten dus terug naar de plek van het onheil, de plek waar ze de Champions' Play-offs zijn misgelopen.

"De eerste week nadien was het moeilijk voor alles en iedereen dat met KV Mechelen te maken heeft. De ontgoocheling was groot omdat we het in eigen handen hadden. Als je onderweg ergens punten had laten liggen, op Cercle Brugge bijvoorbeeld, was het anders geweest", schetst Besnik Hasi de situatie.

"Sinds het uitvallen van Bill Antonio missen we intensiteit. Daar moeten we een oplossing voor vinden. We kunnen niet ontkennen dat we minder waren dan in andere wedstrijden", komt de KVM-coach nog eens terug op dat laatste duel. "Ik heb al een paar ontgoochelingen meegemaakt in mijn carrière."

Mentaal herstel bij KVM geen zekerheid

Hasi verwijst zo naar het missen van de Aziatische Champions League met het Saoedische Al-Raed en het verliezen van de bekerfinale met Anderlecht. Nu maakt de Albanees dus ook in Mechelen een stevige teleurstelling mee. "Of we mentaal opgelapt zijn? Dat zullen we zien op het veld."

Hierover nog geen uitsluitsel. "Qua trainingsarbied hebben de spelers het de voorbije dagen goed gedaan. Het is pas in de match dat je ziet of die ontgoocheling nog weegt. Die zal nog niet helemaal weg zijn, maar het is iets anders als je hierdoor niet geconcentreerd bent. Ze kunnen tonen dat het een accident de parcours was."

Start Europe Play-offs bepalend voor Hasi

Volgens Hasi gaan de eerste drie wedstrijden in de Europe Play-offs bepalend zijn. Komt KVM die goed door, dan kan een ambitie in die play-off worden uitgesproken. Door de schorsing van Bates overweegt de T1 om Konaté naar achter te trekken. Garananga schuift wellicht naar de meest centrale positie in de defensie.

Bij OHL hopen ze ongetwijfeld om dat resultaat van 17 maart nog eens te herhalen. Met de degradatiestress achter zich kunnen de Leuvenaars vrijuit voetballen. Ze hebben ook speciale shirts laten maken om dat verlossende doelpunt van Nachon Nsingi van twee weken geleden te laten vereeuwigen.

