De meesten zullen de Buffalo's wel naar voren schuiven als favoriet in de Europe Play-offs. De uitdager van Gent, wie gaat dat worden? Op basis van de huidige stand zou je zeggen KV Mechelen, al kan het evengoed nog STVV worden.

Aangezien Gent pas zondag aan de bak komt in Westerlo, kan Mechelen met een thuiszege voorlopig aan de leiding komen in de Europe Play-offs. De Kakkers zullen zich wel kunnen opladen voor die strijd voor dat laatste Europese ticket. Wellicht was dat niet zo als ze in Leuven na die dubbele voorsprong punten hadden verloren.

Dat had de mentale tik te veel kunnen zijn, gezien KVM ook maar nipt naast de Champions' Play-offs greep. Door het pakken van de zege in minuut 97 is het moreel opgekrikt. Anderzijds maakte ook STVV voetballend bij momenten wel indruk in de reguliere competitie en is het zelf ook foutloos aan de play-offs begonnen.

KVM en STVV foutloos op speeldag 1

Dat doet de hoop oplaaien dat de Kanaries echt nog wel een rol van betekenis gaan spelen. Als ze winnen in Mechelen, komen ze meteen op gelijke hoogte van hun tegenstander van dit weekend. Dat zou het signaal sturen naar de buitenwereld dat Sint-Truiden echt wel een aardig woordje gaat meespreken in de Europe Play-offs.

Bovendien zouden ze bij KAA Gent zo'n resultaat ook wel zien zitten. Het zou de ploeg van Hein Vanhaezebrouck de mogelijkheid geven om mits winst in 't Kuipje vier punten uit te lopen in de stand. En dat is toch een prettige positie na amper twee speeldagen in de play-offs. Maar het hangt dus af van de uitkomst van vrijdag.

Bates en Koita weer beschikbaar

Bij KV Mechelen keert Bates terug uit schorsing. Dit weekend is het dan weer aan Slimani om een wedstrijd op de strafbank door te brengen. STVV kan dan weer terug beschikken over sterkhouder Koita, die bij zijn nationale ploeg een scheurtje in de hamstrings had opgelopen. In de competitie won STVV tweemaal van KVM.

