LIVE: KVC Westerlo nog met tien, en op dubbele achterstand tegen KAA Gent!

Westerlo neemt het zondagavond in eigen huis op tegen KAA Gent. Kunnen de Buffalo's revanche nemen na wat er tijdens Westerlo-Genk gebeurde?

Zondagavond om 19u15 zal KVC Westerlo het opnemen tegen KAA Gent in 't Kuipje. In datzelfde stadion gebeurde er op de laatste speeldag van de reguliere competitie iets waar ze bij Gent niet blij mee waren.

Westerlo-Genk eindigde toen op een 1-1 gelijkspel, maar als de Limburgers verloren was KAA Gent zeker van de Champions' Play-offs. Beide ploegen besloten echter om niet meer te spelen.

Het gebeuren werd in het stadion van Gent uitgezonden nadat hun wedstrijd afgelopen was. Na afloop was Hein Vanhaezebrouck absoluut niet te spreken over wat er allemaal gebeurde.

De Buffalo's zullen ongetwijfeld wat extra motivatie hebben om deze wedstrijd te winnen. Gent moet het zonder Nardi en Hjulsager doen die geblesseerd zijn.

Bij KVC Westerlo ontbreken dan weer Chadli, Bos en Bayram. Hoe zal Bart Goor hun afwezigheid opvangen?