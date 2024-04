Gent gaat op zoek naar perfect rapport, OH Leuven gelooft in kansen

KAA Gent is voortvarend begonnen aan de Europe Play-offs. Het wil nog steeds mikken op een Europees ticket en wil dan ook maar wat graag de zege pakken in Leuven. Voor de Leuvenaars is het dan weer zaak om vooral te vermijden dat het een lang seizoen wordt zonder concrete doelen.