KV Mechelen verloor in de midweek dure punten op bezoek bij Standard. Wil het in de Europe Play-off nog een rol van betekenis spelen? Dan mag het in eigen huis tegen OH Leuven geen nieuwe misstap meer maken.

De Dijlederby is altijd een interessant duel. We herinneren ons ook nog de tijden toen KV Mechelen op jacht ging naar een Europees ticket in Leuven tegen onder meer Charleroi, omdat er werken waren aan het eigen stadion.

Nu is het zaak om het eigen stadion te vullen en De Kakkers naar de drie punten te schreeuwen tegen de Leuvenaars, die zich in de Europe Play-off een waardige en moeilijk te bekampen tegenstander tonen. Zowel Gent als Malinwa hadden al problemen in Leuven.

© photonews

Bij Mechelen gaat het in de wandelgangen op dit moment vooral over coach Besnik Hasi. Trekt die aankomende zomer naar Gent of niet? "Ik zal misschien zaterdag, of misschien volgende week wel over mijn toekomst praten."

Toekomst Besnik Hasi belangrijkste thema?

"Mensen die me kennen weten dat er van die geruchten niets aan is. Ik heb met geen andere clubs contact gehad. Maar ik vind ook dat er op een bepaald moment duidelijkheid moet komen", aldus Hasi op zijn persconferentie.

In die omstandigheden moet dus gewonnen worden van Leuven: "We moeten opnieuw de wil om te winnen in de groep krijgen", besloot Hasi. Aan Malinwa om tegen OH Leuven te laten zien dat er nog rek in de ploeg zit.