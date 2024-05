Spektakelzege in Mechelen geeft zekerheid: KAA Gent zet ferme stap richting Europees voetbal

KAA Gent heeft een serieuze stap gezet richting Europees voetbal. Het mag op het einde van het seizoen een play-off spelen tegen (vermoedelijk) het nummer vier uit de Champions' Play-off. Voor Mechelen is het een seizoen van net niet geworden.

KV Mechelen en KAA Gent speelden op zaterdagavond een interessant duel tegen elkaar. Vooraf was de kloof tussen beide ploegen zes punten en bij een overwinning in Mechelen konden de Buffalo's de eindzege in de Europe Play-off binnen hebben.

Bij een Mechelse zege zou het dan weer nog drie keer opletten geblazen blijven voor de Gentenaars. En dus wisten beide ploegen wat er moest gebeuren. Bij Mechelen hield Besnik Hasi alvast vast aan de elf die wonnen van OH Leuven.

Spektakelrijke eerste helft met vijf goals

Coucke en Cobbaut werden nog gespaard - met hen wilde Hasi geen risico's nemen. En ook bij Gent weinig redenen voor Hein Vanhaezebrouck om bij te sturen. Hij moest wel De Sart op het veld brengen om de zieke Sven Kums te vervangen.

Na een academisch kwartiertje verkennen, ging het spel snel in overdrive. Eerst was er de knappe 1-0 met een snoeihard schot van Hairemans in de bovenhoek, even later kon Fernandez-Pardo heel makkelijk scoren na een prima teruglegger van Tissoudali.

In een spektakelrijke eerste helft kregen we uiteindelijk vijf doelpunten te zien. Islam Slimani - die na een kwartier de geblesseerd uitgevallen Bassette was komen vervangen - kopte de 2-1 binnen, vijf minuten voor rust zette Mitrovic de bordjes opnieuw op gelijke hoogte.

Gent zet flinke stap richting Europees voetbal

De supporters van Mechelen vroegen daarbij om een fout op doelman Thoelen, maar noch Boterberg noch de VAR gingen op dat verzoek in. Het leek uiteindelijk een Mechelaar te zijn die botste met de onfortuinlijke doelman.

Op slag van rusten wist Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali de bal ook nog een keertje rond Thoelen te krullen, waardoor we gingen rusten met 2-3. In een veel minder spectaculaire tweede helft was het wachten op de ingevallen Hjulsager om vijf minuten voor tijd voor de beslissing te zorgen.

Mechelen speelde een dappere wedstrijd en dapper seizoen, maar kwam een klein beetje te kort in de eindafrekening. Gent zet zijn sterke reeks verder en is op drie matchen van het einde al zeker van een barrage om Europees voetbal.