Kan Standard eindelijk nog eens van de zege proeven op bezoek bij OH Leuven?

Voor OH Leuven en Standard is er niet meer te winnen of te verliezen in de Europe Play-offs. Wie kan zijn seizoen nog wat kleur geven?

KAA Gent heeft sinds zaterdag de eindwinst in de Europe Play-offs binnen, de rest van de wedstrijden worden veredelde oefenwedstrijden. Dat geldt ook voor OH Leuven-Standard, een wedstrijd die er niet meer toe doet. Voor beide ploegen zou een zege nog eens deugd doen. OH Leuven leed vorige week een zware 3-0 nederlaag tegen KV Mechelen, daarvoor speelde het gelijk tegen STVV. Winnen mag dus nog eens. Wint Standard na bijna twee maanden nog eens? Dat geldt zeker ook voor Standard. De Rouches begonnen met een zware 5-1 nederlaag aan de Europe Play-offs en speelden daarna maar liefst vijf keer op een rij gelijk. Tegen OH Leuven willen Leko en co nog eens winnen. De laatste zege van Standard dateert namelijk alweer van 16 maart, toen het thuis de reguliere competitie afsloot met een duidelijke 4-0 zege tegen Eupen. Al was het maar om het seizoen wat in schoonheid af te sluiten. In de heenwedstrijd bleef het op Sclessin 0-0. In de laatste zes confrontaties tussen OHL en Standard wonnen de Leuvenaars drie keer, Standard won vorig seizoen wel twee keer. Maar makkelijk wordt het dus niet voor de Rouches om nog eens te winnen.