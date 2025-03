LIVE: Starten de Europe Play Offs zonder winnaar of lukt het Dender of Westerlo wel om winnaar van het weekend te worden?

Het duurde tot de laatste speeldag om zich te redden, maar zowel Westerlo als Dender kunnen één speeldag later al dromen van Europees voetbal.

Spanning onder de top 6

Dat is het principe van de play offs want na de halvering van de punten ligt het tussen plaatsen 7 en 12 enorm dicht bij elkaar. En zeker na de resultaten van de reeds gespeelde partijen.

Want zowel Standard-KV Mechelen als OHL-Charleroi eindigden op een gelijkspel. Daardoor is werkelijk alles nog mogelijk in de Europe Play Offs. Als het daar zo lang mogelijk spannend blijft, zullen er ook meer ploegen nog vol voor gaan aangezien enkel de eerste plaats iets oplevert.

Dender van redding naar Europa?

Dender verzekerde zich als laatste ploeg van het behoud maar kan zeker ook nog aanspraak maken op die eerste plaats. De Kadavers staan momenteel 5 punten achter leider Standard. Als ze straks winnen thuis tegen Westerlo, haken ze hun wagonnetje opnieuw aan en staan er maar liefst 6 ploegen op twee punten van elkaar.

Kempense ambitie

Al zal het seizoen van Dender al wel geslaagd zijn door een verlengd verblijf in 1A te verzekeren. Westerlo zal wellicht binnenskamers de ambitie hebben uitgesproken om nog iets van de Europe Play Offs te maken.

En dat begint voor de Kemphanen op het veld van Dender. Want als de troepen van Timmy Simons de drie punten mee naar de Kempen nemen, stijgt Westerlo van plaats 5 naar de leiding in de Europe Play Offs.