LIVE: Ikwuemesi krijgt het vertrouwen van Coleman in de eerste wedstrijd van de Europe Play-offs

OH Leuven en Charleroi trappen vanavond het eerste duel van de Europe Play-offs op gang. Wie wint, neemt alvast voor even de leiding. Chris Coleman kiest voor Ikwuemesi in de spits. Bij Charleroi neemt Rogelj de plaats in van de geblesseerde Petris.

Discussieer live mee! 20:16

Welkom bij de live van de wedstrijd tussen OH Leuven en Sporting Charleroi.



Prono OH Leuven - Charleroi

OH Leuven wint Gelijk Charleroi wint

OH Leuven wint Gelijk Charleroi wint 37.13% 34.19% 28.68% Populairste 1-1

(75x) 2-1

(66x) 1-2

(59x)

Vergelijking OH Leuven - Charleroi

Positie

5 4

Punten

19 19

Onderlinge duels gewonnen