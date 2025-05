Vooraf

Dender en KV Mechelen hopen allebei het seizoen met een positieve noot af te sluiten. Veel staat er niet meer op het spel, want met Charleroi is de winnaar van de Europe Play-offs al even gekend. Euvrard gaat met vier wijzigingen nog op zoek naar een extra zege, Vanderbiest doet dat met Lauberbach en Bafdili in de basis.