LIVE: Ook toekomstgericht denken Achter de Kazerne, maar grijpt Mechelen of Dender de macht in Europe Play-offs?

KV Mechelen en Dender kijken elkaar al bijzonder snel weer in de ogen. In de Europe Play-offs treffen zij elkaar al op de tweede speeldag, terwijl hun vorig onderling duel dateert van de laatste speeldag van de reguliere competitie.

KV Mechelen versloeg Dender toen met 2-1. Omdat Cercle Brugge onderuit ging in Anderlecht, was Dender echter gered en mocht de ploeg van Vincent Euvrard ook naar de Europe Play-offs. Het werd zelfs de grote winnaar van de eerste speeldag in die Europe Play-offs, waardoor de zes ploegen nu helemaal op een zakdoek staan.

Het is wel niet enkel de huidige situatie in de play-offs die vrijdagavond Achter de Kazerne in de gedachten speelt. Er moet ook al aan volgend seizoen gedacht worden, zeker omdat KV Mechelen pas sportief directeur Tim Matthys ontslagen heeft. Het toeval wil dat ex-speler Julien Gorius een ereronde zal maken en die is dan weer verantwoordelijk voor de transfers bij Dender.

KV Mechelen op zoek naar opvolger van Matthys

Eén plus één is nog altijd twee, maar voorlopig blijft Gorius die functie bij Dender uitoefenen en is er van een overstap geen sprake. In elk geval zal KV Mechelen een opvolger voor Matthys moeten aanstellen. Die zal aardig wat werk op de plank krijgen, want er moeten vervangers gevonden worden voor Hairemans en Foulon en daarnaast moet KV hopen dat het Raman kan houden.

Bij Dender wordt het dan weer geen evidentie om de prestaties van dit seizoen te herhalen. Het huidig seizoen is overigens nog niet ten einde. Er vallen vrijdagavond zaakjes te doen in Mechelen. Standard, de leider in de Europe Play-offs, speelt pas later. Dat betekent dat de winnaar van KV Mechelen - Dender sowieso aan kop komt.

Iets meer geblesseerden bij Mechelen

KV Mechelen doet het zonder Vanheusden, Raemaekers, Ngoy en Foulon. Bij Dender zijn Fila en Pupe nog aan het herstellen van hun blessures. Volg KV Mechelen - Dender vanavond LIVE om 20u45 op VOETBALKRANT.COM!