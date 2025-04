LIVE Westerlo-OHL: Wie blijft in het spoor van KV Mechelen?

De strijd voor de titel ligt nog helemaal open maar ook in de Europe Play Offs is het spanning troef. Zaterdagavond treffen Westerlo en OHL elkaar om een goede zaak te doen.

Spanning in klassement

Een uitgesproken favoriet zoeken in de Europe Play Offs is niet eenvoudig. Veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd qua spelniveau en daardoor zou iedere wedstrijd wel eens ene hee belangrijke kunnen zijn. Zo was het verschil tussen de eerste Standard en de zesde Dender na één speeldag amper twee punten.

Maar er is vrijdagavond met KV Mechelen een leider opgestaan. Malinwa won met duidelijke cijfers van Dender waardoor het naar de leiding is gesprongen. Nu is het aan de rest om te volgen om de spanning erin te houden.

Westerlo en OHL vol voor Europees ticket

Bijvoorbeeld aan Westerlo, dat volgens sommigen wel kanshebber is voor die zevende plaats. Ze staan nu 4 punten achter KV Mechelen en hebben iets recht te zetten na hun zwakke prestatie op het veld van Dender vorige week. De troepen van Timmy Simons wilden naar de leiding springen maar ze speelden een van hun zwakste wedstrijden van het seizoen waardoor ze onderaan bleven bengelen.

Een andere ploeg die nog ambitieus genoeg is om voor dat laatst Europese ticket te gaan is OH Leuven. Als zij een reeksje kunnen neer zetten is het zeker niet onmogelijk om mee te doen voor de zege in de Europe Play Offs. Vorige speeldag speelden ze 1-1 gelijk tegen Charleroi, die andere ploeg die ook voor de winst gaat.

Als we naar het verleden kijken, lijkt er misschien wel een nieuw gelijkspel aan te komen tussen Westerlo en OH Leuven. Dit seizoen speelden ze zowel aan Den Dreef als in T Kuipke gelijk. Het jaar daarvoor kon Westerlo wel winnen in Leuven maar enkel na twee rode kaarten van de thuisploeg. Kan OHL revanche pakken en de punten wegkapen in de Kempen?