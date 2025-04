LIVE: KV Mechelen wil extrasportieve problemen helemaal doen vergeten met klinkende zege tegen OH Leuven

KV Mechelen en OH Leuven zit een beetje tussen Club Brugge - Genk en Antwerp - Gent geprangd, maar toch zou het wel eens een interessant en belangrijk duel kunnen gaan worden met oog op Europees voetbal.

KV Mechelen kan met een overwinning de leiding overnemen van Charleroi, maar OH Leuven van zijn kant kan bij een zege naast Charleroi komen aan de leiding.

Met oog op Europees voetbal kan het duel voor beide ploegen dan ook van heel groot belang zijn. De belangen zijn groot en iedereen heeft er dan ook zin in om er een feestje van te maken Achter de Kazerne.

"Als we een kloof willen slaan, dan is het zondag het moment", aldus coach Fred Vanderbiest op zijn persconferentie vooraf.

Grote doelen

"Wij moeten gewoon ons werk blijven doen", herhaalde de coach. "Zolang we blijven presteren, kunnen we de rust binnen de club bewaren."

Ook OH Leuven wil er het beste van maken en als het even kan uitpakken met een overwinning in Mechelen. “We pakken niet wat we verdienen, maar er is niets verloren want alles staat heel kort op elkaar in het klassement. We moeten hoog mikken", aldus Tobe Leysen op de clubwebstek.