78

De Wolf pakt de kopbal van Heymans.



76

Lauberbach kopt een diepe bal tussen de palen. Delavallée pakt.



75

Massamba Sow

Cheick Keita





75

Parfait Guiagon

Isaac Mbenza





75

Antoine Bernier

Zan Rogelj





73

Lauberbach op de paal

Lauberbach kopt de voorzet van Schoofs op de paal! Het mag niet zijn voor Mechelen vanavond.



70

Kerim Mrabti

Keano Vanrafelghem





68

Yacine Titraoui

Etienne Camara





66

De Charleroi-fans vieren de aanstaande zege al, sommigen zelfs in bloot bovenlijf.



62



Doelpunt van Nikola Stulic

Charleroi mag stilaan de drie punten bijschrijven. De Wolf brengt nog redding op de schuiver van Zorgane, Stulic trapt de rebound in één tijd binnen.



59

Patrick Pflücke

Geoffrey Hairemans





59

Toon Raemaekers

Bas van den Eynden





59

Knal Hammar

Hammar knalt van op afstand hard op doel. Levallée laat zich niet verrassen.



58

We krijgen momenteel veel middenveldspel en gebikkel te zien. Dat vinden ze bij Charleroi wellicht prima.



54

Heymans dwingt De Wolf tot save

Ondertussen beginnen ze bij Charleroi al aan gallery play te doen. Heymans houdt het zakelijk met een goed gericht schot. De Wolf schudt een knappe save uit zijn mouwen.



53

Hoe langer deze tussenstand op het bord staat, hoe meer ruimte er ook zal komen. KV Mechelen zal immers steeds meer risico's moeten nemen.



49

Er hangen in elk geval nog goals in de lucht. Lauberbach duikt gevaarlijk op, maar Charleroi kan keren voor de lijn en countert meteen. Stulic besluit in het zijnet.



46

Na een eerste helft waarin de efficiëntie doorslaggevend was, is het uitkijken of er nog doelpunten vallen na de pauze. Enkel als die van Mechelse makelij zijn, krijgen we nog echt spanning in deze partij.



45+5

Delavallée pakt naast een voorzet, maar Welsh trapt onbegrijpelijk over. Het was ook wel buitenspel.



45+4

De VAR beslist: geen penalty!





45+4

Krijgen we een penalty voor KV Mechelen? De VAR is het aan het nakijken...





45+2

Geen 2-1 voor rust

Storm en Lauberbach hebben nog eens de ruimte om uit te breken. De eerste vindt die laatste. Delavalléé verkleint goed zijn hoek, Lauberbach stuit op de doelman.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



43

De Zebra's mogen met de rust in zicht blij zijn dat ze in het begin van de partij zo efficiënt geweest zijn. Zo is het toch iets meer relaxed voetballen.



40

Via Schoofs komt de bal bij Storm en die bereikt Lauberbach met een opwippertje. De Duitser kraakt zijn schot, Delavallée pakt dus zonder problemen.



37

Schoofs legde daarnet de bal in de netten, maar Lauberbach had net ervoor een overtreding gemaakt. Wel een verwittiging voor Charleroi om alert te blijven, ook al laat bij Mechelen vooral de kwaliteit van de voorzetten te wensen over.



33

De jonge keeper kan toch weer verder. Het spel wordt hervat.



31

Oei, Delavallée gaat zitten. Moet de doelman van Charleroi vervangen worden?



28

Gele kaart voor Massamba Sow





26

Een voorzetschot van Pflücke gaat naast. Nzita raakt de bal ook nog aan, dit had een hoekschop voor KV Mechelen moeten zijn.



25

Hammar kan afdrukken van in de zestien maar raakt de bal niet zuiver. De Zweed mikt dan ook hoog over.



24

Kans Storm

Pflücke weet met zijn pass de vrijlopende Storm te vinden. Delavallée kan de trap van Storm uit zijn doelvlak houden.



22

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





22

De VAR is het doelpunt aan het checken...





20



Doelpunt van Daan Heymans (Parfait Guiagon)

De Mechelse defensie gaat compleet de mist in bij een flankvoorzet. Heymans hoeft maar binnen te trappen.



16



Doelpunt van Nikola Stulic (Jeremy Petris)

Met een heerlijk hakje op voorzet van Petris brengt Stulic Charleroi op voorsprong. Samen met het uitvallen van Raman is dit een dubbele opdoffer voor KVM.



14

Benito Raman

Nikola Storm

De match is al afgelopen voor Raman. Storm moet vroeger dan verwacht opdraven.



10

Raman moet verzorging krijgen. Hij maakte na een ferme inspanning contact met het been van Sow, die nog met een sliding kwam. Raman besloot overigens op Delavallée. Het is niet meteen duidelijk of er nu buitenspel van de KV-aanvaller was aangegeven of niet.



7

Stulic trapt de voorzet van Petris over. Op het moment dat de rechtsachter voorzette, was de bal echter al achter de doellijn.



4

Al stevig schot van Raman

Pflücke krijgt veel ruimte en speelt achteruit naar Raman. De aanvaller komt al met een stevig schot op de proppen, de parade van Delavallée mag er zijn.



1

Zo, de aftrap in deze 'topper' in de Europe Play-offs is gegeven.



1

Charleroi - KV Mechelen: 0-0





17:38

Welkom bij dit live-verslag van Charleroi - KV Mechelen! We zijn hartstikke blij dat jullie deze wedstrijd samen met ons op de voet volgen. De winnaar pakt dan ook de koppositie in de Europe Play-offs. De opstellingen van beide ploegen kan u hieronder vinden. Het is nu enkel nog aftellen naar het eerste fluitsignaal.



Charleroi: Adem Zorgane - Parfait Guiagon - Antoine Bernier - Daan Heymans - Nikola Stulic - Stelios Andreou - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Massamba Sow - Martin Delavallee - Jeremy Petris

Bank: Etienne Camara - Isaac Mbenza - Vetle Dragsnes - Zan Rogelj - Mohamed Kone - Amine Boukamir - Alexis Flips - Cheick Keita - Grejohn Kyei



KV Mechelen: Ortwin De Wolf - Jose Marsa - Toon Raemaekers - Benito Raman - Rob Schoofs - Rafik Belghali - Kerim Mrabti - Lion Lauberbach - Stephen Welsh - Fredrik Hammar - Patrick Pflücke

Bank: Geoffrey Hairemans - Mory Konaté - Petter Nosakhare Dahl - Nikola Storm - Nacho Miras - Keano Vanrafelghem - Bas van den Eynden - Bilal Bafdili - Elton Yeboah