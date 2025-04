LIVE: Dender vecht zich terug in de match

De Europe play-offs zijn voor OH Leuven geen eindstation, maar een testterrein. Coach Chris Coleman experimenteert volop met jonge spelers zoals Ayumu Ohata, die vorige week voor het eerst mocht starten.

De Japanner toonde inzet, maar worstelde zichtbaar met de structuur en taal. “Voetbal is dan wel een universele taal, maar sommige details bleken moeilijk uit te leggen”, gaf Coleman toe. Hij erkent nu dat hij Ohata misschien beter naast een ervaren verdediger had gezet.

De situatie onderstreept de bredere zoektocht van OHL naar balans. Met ook de jonge Nyakossi in de verdediging was het achterin soms te open. Tegelijk probeert Coleman de juiste mix van ervaring en jeugdig enthousiasme te vinden, zeker nu spelers als Banzuzi nog even terugkeren uit Leipzig. “Hij hinkt op twee gedachten, maar wij hebben iedereen met volle focus nodig”, aldus de Welshe coach over zijn middenvelder.

Na het 1-1-gelijkspel tegen KV Mechelen — al de zestiende draw van het seizoen voor OHL — kwam er opvallende kritiek van Fred Vanderbiest. Die vond dat OHL “niet zo hedendaags” speelde. Coleman beet fel van zich af. “Wat wou hij dan dat we deden? Ze hebben niet gewonnen, did they?” Hij benadrukte dat er geen ‘juiste manier’ van voetballen bestaat: “Als hij die gevonden heeft, moet hij elke wedstrijd winnen.”

Bij tegenstander Dender staat er veel op het spel. De ploeg van Vincent Euvrard moet winnen om Charleroi en KV Mechelen bij te benen. In de vorige confrontatie in Leuven speelde Dender dominant, maar verloor het alsnog met 3-2. Het blijft dus oppassen geblazen voor late tegengoals, iets waar OHL graag van profiteert.

Joedrick Pupe, die begin dit seizoen uitblonk met zijn assists, hoopt vandaag opnieuw minuten te maken. Na een meniscusblessure zit hij stilaan terug op niveau. “Ik ben blij dat ik tegen Standard al eens kon invallen. Er is geen zin om risico’s te nemen, maar ik werk hard samen met de medische staf.” Zijn polyvalentie blijft een troef, al voelt hij zich het best als centrale verdediger.

Voor Dender is het ook mentaal knokken. De lange campagne, fysieke vermoeidheid en gemiste kansen door scheidsrechterlijke beslissingen wegen door. “Het seizoen is lang geweest, zeker voor de buitenlandse jongens”, aldus Pupe. Maar de missie is duidelijk: willen de Kadavers nog meedoen in deze play-offs, dan moet er vanmiddag geoogst worden in Leuven.