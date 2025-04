LIVE: Standard op voorsprong tegen Westerlo!

69

Westerlo moet nu op zoek naar de gelijkmaker. Toch is het Standard dat voor de meeste dreiging zorgt.



68

Leandre Kuavita

Sotiris Alexandropoulos





62

Isa Sakamoto

Islam Slimani





62

Arthur Piedfort

Sergiy Sydorchuk





59

Standard op voorsprong!

Lazare geeft de bal mee met Fossey in de diepte. De vleugelverdediger geeft voor richting Ayensa. Het is niet duidelijk wie de bal in doel verwerkt maar het kan zomaar een owngoal zijn van Haspolat.



59



Doelpunt van Dennis Ayensa (Marlon Fossey)





57

Frigan zet goed druk en snoept de bal af van Ngoy. Alcocer geeft mee met de Kroaat die vanuit een scherpe hoek op doel besluit. Te scherp want Epolo werkt in hoekschop.



54

De Cremer is streng voor Piedfort. De speler van Westerlo maakt een heel lichte overtreding op Bulat en krijgt geel.



54

Gele kaart voor Arthur Piedfort





52

Kuavita heeft ruimte op de flank en kiest voor een lage voorzet richting Bulat. Rommens staat goed te verdedigen en trapt de bal in hoekschop.



50

De eerste bal tussen de palen in de tweede helft is nu al een feit. Frigan kopt goed naar de benedenhoek maar Epolo staat alert te keepen. Op de hoekschop die volgt kan Frigan opnieuw koppen. Deze keer gaat de bal over doel.





7.968 personnes ont assist√© √† cette moribonde premi√®re p√©riode entre le #Standard et Westerlo ūüíÄ — Lo√Įc Woos (@LoicWoos) April 19, 2025

45

Het is uitkijken naar de rust. Hopelijk krijgen we in de tweede helft een betere wedstrijd.



39

Haspolat gaat in het boekje. De Turkse middenvelder gaat te stevig in duel. De Cremer twijfelt niet: geel.



38

Gele kaart voor Dogucan Haspolat





37

Piedfort kan ver komen en heeft ruimte om te trappen. De middenvelder maakt de verkeerde keuze en geeft de bal mee met Frigan. Die laatste forceert een schot maar de bal wijkt af en gaat via een Standard-verdediger in hoekschop.



29

Standard begint er ook aan! Twee kansen op rij voor de mannen uit Luik. Karamoko kopt op doel maar Jungdal pakt uit met een knappe redding.



25

Daar is eindelijk de eerste kans van de wedstrijd. Frigan kan bijna koppen en in de herneming krijgt Haspolat de bal in de voeten. De Westelse kapitein denkt geen twee keer na en trapt van ver op doel. Het leer gaat een metertje naast.



15

Je kan de thuisblijvers geen ongelijk geven. Er valt helemaal niets te beleven in het openingskwartier.



13

Stevige fout van Reynolds op Hautekiet, de Amerikaan komt weg zonder geel.



5

In Luik stonden ze duidelijk niet te springen voor de komst van Westerlo. De tribunes zijn redelijk leeg.



1

De bal rolt op Sclessin!



1

Standard - Westerlo: 0-0





20:30