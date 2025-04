OH Leuven - Standard (Play-off 2 2024/2025)

90+1

Krijgen we nog een winnaar? De tijd dringt. Het zou alleszins niet het eerste gelijkspel zijn in de Europe Play Offs



90

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



88

Gboua staat er maar net op maar glipt door de Leuvense defensie. Hij wilt een strafschop nadat hij net door Gil en Pletinckx richting doel gaat, de VAR bekijkt het zaakje



87

Zeefuik had iets onwaarschijnlijks in gedachten. Een voorzet wordt weggekopt, de bal botst tot bij Zeefuik die heel schuin staat maar vol overgave op de bal trapt. Bijna een supporter het ziekenhuis in



87

Andreas Hountondji

Yann Gboua





81



Doelpunt van Andreas Hountondji

Het deksel op de neus voor de thuisploeg. Camara duikt de 16 in. Via Verstraete, Kurucay én Pletinckx caprioleert de bal tot bij Hountondji die van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen werkt



80

Mitrovic doet hetzelfde als Ikwuemesi

Het is bijna onbegrijpelijk hoe inefficiënt de spitsen van OH Leuven zijn. Nu is het Mitrovic die perfect bediend wordt voor de 16. Epolo is al praktisch geklopt maar Mitrovic slaagt er nog in om de bal naast doel te leggen



78

Standard kwam opzetten maar dat is ondertussen toch ook al even geleden... Komt er nog een slotoffensief om een 26e wedstrijd zonder overwinning af te wenden in de play offs?



76

Sotiris Alexandropoulos

Alexandro Calut





74

Chukwubuikem Ikwuemesi

Stefan Mitrovic





74

Thibaud Verlinden

Lequincio Zeefuik





71

Standard komt opzetten

Hountondji duikt de 16 in. De hoek is scherp maar hij trapt goed laag en gekruist. De bal gaat nipt voorlangs



66

Ayumu Ohata

Manuel Osifo





66

Ezechiel Banzuzi

Wouter George





66

Ayensa kan niet uithalen met de rug naar doel dus legt de bal af naar de vrijstaande Alexandropoulos. De Griek hoeft maar binnen te trappen maar doet dat wild over!



66

Youssef Maziz

William Balikwisha





62

Gele kaart voor Ezechiel Banzuzi





62

Nog eens zeldzaam gevaar voor Standard. Fossey sleept een corner uit de brand, de eerste van deze partij voor de bezoekers. Maar er komt geen gevaar uit



60

Boli Bolingoli Mbombo

Leandre Kuavita





59







53

Standard staat op achterstand en moet komen maar daar is voorlopig maar weinig van te merken. OH Leuven is het beste aan deze tweede helft begonnen



52

Gele kaart voor Boli Bolingoli Mbombo





47

Ikwuemesi kan niet scoren!

Ngoy gaat de fout in en Ikwuemesi profiteert. Vervolgens gaat hij met een slalom fraai voorbij Epolo en lijkt het moeilijkste voorbij maar hij misstapt zich volledig en laat de bal over de achterlijn rollen



46

Jean Thierry Lazare Amani

Ilay Camara





45+3







45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



45

Leko heeft op twee plaatsen gewisseld bij rust, brengt het verandering?



40

Standard krijgt de kans om iets terug te doen via een vrije trap aan de zijkant van de 16. De bal komt snel voor doel maar wordt weggekopt



38



Doelpunt van Siebe Schrijvers (Penalty)

Kapitein Siebe Schrijvers is de aangewezen persoon voor de elfmeter. Epolo duikt maar Schrijvers legt hem rustig binnen



37

De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!





34

De VAR is de penalty aan het checken...

Enkele minuten dominantie levert meteen heel wat doelgevaar op voor OH Leuven. Maziz haalt in de 16 uit met rechts, Epolo is geklopt maar ook hij raakt het doelhout. Via de paal komt de bal opnieuw in het veld waar Verlinden naar de bal wil gaan maar wordt afgetroefd door een slidende Sutalo. Letellier wijst naar de stip maar wat zegt de VAR...



34



Penalty voor OH Leuven





33

Opnieuw vanop afstand voor OHL, ditmaal is het Schrijvers. Hij plaatst zijn schot, Epolo pakt nog relatief eenvoudig



30

Het gaat vooral niet snel genoeg bij de thuisploeg. Ze proberen dan maar in de omschakeling maar als er één ploeg weinig ruimte laat, is het wel het Standard van Ivan Leko



27

OH Leuven kan geen kans tegenover die kopbal van Ayensa zetten. Een afstandsschot van Verlinden, dat is het voorlopig



22

Ayensa op de lat!

Eindelijk eens echt doelgevaar. Fossey verstuurt een uitstekende voorzet voor doel. Ayensa zet er kracht achter met het hoofd, Leysen is geklopt maar de bal gaat tegen de lat!



17

Net als bij zijn vorige poging veinst Verlinden een schot met rechts om ruimte te creëren voor zijn linkervoet. Zijn schicht van buiten de 16 gaat nipt over



14

Enkele bijna kansjes voor Standard maar Leysen bedreigen lukt voorlopig nog niet. Net ervoor probeerde OHL het met een ingestudeerde vrije trap maar de voorzet van Verstraete ging over de achterlijn



11

De beginminuten waren veelbelovend maar krijgen voorlopig geen vervolg aan Den Dreef





C’est parti pour #OHLSTA avec le plus grand tifo de l’histoire d’OH Leuven, en hommage à Tobe Leysen 👇 pic.twitter.com/XCOaiEy2RB — Loïc Woos (@LoicWoos) April 26, 2025

4

Banzuzi gaat met de bal aan de haal en schakelt meteen om. uiteindelijk komt de bal tot bij Verlinden die zoekt naar zijn linker om uit te halen. Ngoy zag het goed en devieert het leer in corner



2

De opkomende Fossey wordt meteen gevonden met een voorzet vanop links. De Amerikaan doet het in één tijd op de volley, het leer gaat hoog over



1

We zijn eraan begonnen in een zonnig Leuven. De thuisploeg in het wit, de bezoekers uit Luik in het groen



1

OH Leuven - Standard: 0-0





15:43









Voici la feuille de match, avec le jeune Quentin Durka sur le banc 🧤 #OHLSTA pic.twitter.com/Sp61deARKH — Loïc Woos (@LoicWoos) April 26, 2025