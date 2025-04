LIVE: Knikkert OH Leuven de Rouches uit de strijd voor de Europese tickets?

Niet alleen in de Champions Play Offs zijn speeldagen 5 en 6 gespiegeld, ook in de Europe Play Offs krijgen we een gespiegelde speeldag. Afgelopen week ging OH Leuven met 0-1 winnen op Sclessin. Enkele dagen later krijgt Standard meteen de kans op revanche.

Een gespiegelde speeldag, het is naar analogie met de groepsfase in Europese competities voor de hervorming. Het geeft spelers en trainers alleszins heel wat opties in vergelijking met een terugronde die enkele maanden later pas plaatsvindt zoals in een reguliere competitie.

Bij Standard zullen ze zo bijvoorbeeld weten dat ze Thibaud Verlinden niet moeten laten lopen. De wintertransfer glipte door de buitenspelval op Sclessin en scoorde zijn eerste goal voor OH Leuven. Het zorgde ervoor dat de troepen van Chris Coleman nog steeds helemaal bovenin meedraaien voor winst in de Europe Play Offs.

Eerlijk gezegd doet iedereen nog mee voor dat laatste Europese ticket. Standard staat namelijk op de 6e en laatste plaats maar amper op 4 punten van Charleroi. Als Leko nu de drie punten niet pakt, staan ze al minstens 6 punten achter én moet Standard nog voorbij 5 ploegen op 4 wedstrijden. Dat wordt een praktisch onmogelijke opgave.

OH Leuven heeft alvast vertrouwen getankt uit de 0-1 overwinning in Luik. OL heeft niet de opperste beste uitreputatie, net dan winnen in Sclessin gaf een stevige boost volgenst trainer Chris Coleman. Kunnen ze die lijn nu doortrekken richting het eigen King Power Stadium?

Bij een overwinning springt OHL 2 punten boven Charleroi in de stand terwijl de Carolo's op zaterdagavond revanche kunnen nemen voor de 2-1 nederlaag in Dender. Of is het na de midweekspeeldag zonder gelijke spelen opnieuw tijd voor wat puntendelingen in de Europe Play Offs?