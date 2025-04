Als Westerlo en KVM elkaar partij geven, draait het meestal uit op een doelpuntenfestijn. Wie zaterdagavond naar 't Kuipje trekt, verwacht zich dus aan een boeiende avond.

Aan de ploegen om die verwachtingen in te vullen. Duels tussen Westerlo en KV Mechelen staan meestal garant voor spektakel. In zeven van de laatste tien onderlinge ontmoetingen vielen minstens vier doelpunten. Het zijn twee ploegen die vooruit willen voetballen en van wie de sterke punten eerder vooraan of op het middenveld liggen dan achteraan.

Het is slechts vier dagen geleden dat ze elkaar partij gaven: Westerlo haalde het Achter de Kazerne met 2-3, tegen tien Mechelaars. Dat betekent hoegenaamd niet dat Westerlo ook favoriet is voor de thuismatch, want het had ook gerust anders kunnen uitdraaien. Net als in heel de Europe Play-offs is het verschil in kwaliteit ook tussen deze ploegen miniem.

Westerlo en Mechelen staan derde en vierde

Westerlo en KV Mechelen zijn sinds de vorige speeldag dus de nummers 3 en 4 in die Europe Play-offs. Wat ze dinsdagavond ook vaststelden, is dat de resultaten in de andere matchen slechter konden. Vooral het verlies van Charleroi op het veld van Dender was een meevaller. Voor Westerlo, dat zo weer helemaal meedoet voor de prijzen, maar zeker ook voor Malinwa.

Als Charleroi zes punten was uitgelopen, was het voor de ploeg van Fred Vanderbiest een moeilijk verhaal geworden. Nu kan de eindzege in deze play-off nog altijd, maar het komt er vooral op aan of er zelf voldoende punten gepakt kunnen worden. Westerlo en Mechelen kennen dus hun opdracht. Enkel bij een driepunter kunnen er zaken gedaan worden. Bij een ander resultaat is het bang afwachten wat de concurrentie doet.

Vraagtekens rond aanvalslinie KV Mechelen

Westerlo mist in principe enkel Bos. KV Mechelen vecht de schorsing van Lauberbach aan en hoopt twijfelgeval Raman ook te recupereren. Hairemans, Foulon en Touba zijn out. Antonio is wel opnieuw inzetbaar. Volg Westerlo - KV Mechelen vanavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!