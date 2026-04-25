Datum: 25/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: Genk laat Standard in het spel komen

KRC Genk staat onder druk in de Europe Play-offs. Na het puntenverlies tegen Charleroi is de voorsprong bovenin weg, met Westerlo op gelijke hoogte en Standard op slechts drie punten. De Limburgers hebben dus weinig marge om nog eens te slippen.

37
 De opkomst voor deze match is trouwens niet echt overweldigend. Teleurstellend zelfs.
36
 Genk probeert het eens anders bij een hoekschop, maar de voorzet van Bangoura na een korte pass gaat voorbij iedereen.
29
 Genk haalt de voet van het gaspedaal.
23
 Nielsen schiet via de rug van Smets op het dak van het doel. Dat is de eerste keer dat Standard gevaarlijk is.
20
 Bibout kan opnieuw koppen na een hoekschop en Epolo moet er nu toch moeite voor doen om de 1-0 te voorkomen.
17
 Standard is nog steeds nergens. Kan Genk de openingsgoal forceren?
14
 Bij elke stilstaande fase zoekt Genk het hoofd van Bibout. Die kan deze keer niet genoeg kracht achter zijn nekslag zetten en Epolo plukt makkelijk.
9
 Hautekiet moet even verzorgd worden na een duel met Heymans.
7
 Hoe is Standard aan deze wedstrijd begonnen? Ze worden helemaal overlopen.
6
 Bibout wordt diep gestuurd en Epolo haalt hem helemaal onderuit. Duidelijk strafschop, maar er was ook sprake van heel nipt buitenspel. Dus geen elfmeter.
2
 Bibout met een reuzenkans, maar hij kopt op de paal. Dit had al de 1-0 moeten zijn.
1
 KRC Genk - Standard: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Standard)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Junya Ito - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Aaron Bibout
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Josue Ndenge Kongolo - August De Wannemacker

Standard (KRC Genk - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - David Bates - Ibe Hautekiet - Marlon Fossey - Casper Nielsen - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Rafiki Said - Tobias Mohr
Bank: Nayel Mehssatou - Lucas Pirard - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Charli Spoden - Quentin Durka - Steeven Assengue - Timothée NKada

  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

24/04

KRC Genk speelt zaterdag tegen Standard. Kos Karetsas is opnieuw van de partij, maar kapitein Bryan Heynen blesseerde zich dan weer op training.

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

16:30

Bij KRC Genk zou het wel eens een drukke transferzomer kunnen gaan worden. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar Kos Karetsas. De jonge Griek zou wel eens voor een transferr...

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20:45 Antwerp Antwerp
