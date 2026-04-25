|Datum:
|25/04/2026 18:15
|Competitie:
|Play-off 2
|Speeldag:
|Speeldag 5
LIVE: Genk laat Standard in het spel komen
KRC Genk staat onder druk in de Europe Play-offs. Na het puntenverlies tegen Charleroi is de voorsprong bovenin weg, met Westerlo op gelijke hoogte en Standard op slechts drie punten. De Limburgers hebben dus weinig marge om nog eens te slippen.
37
De opkomst voor deze match is trouwens niet echt overweldigend. Teleurstellend zelfs.
36
Genk probeert het eens anders bij een hoekschop, maar de voorzet van Bangoura na een korte pass gaat voorbij iedereen.
29
Genk haalt de voet van het gaspedaal.
23
Nielsen schiet via de rug van Smets op het dak van het doel. Dat is de eerste keer dat Standard gevaarlijk is.
20
Bibout kan opnieuw koppen na een hoekschop en Epolo moet er nu toch moeite voor doen om de 1-0 te voorkomen.
17
Standard is nog steeds nergens. Kan Genk de openingsgoal forceren?
14
Bij elke stilstaande fase zoekt Genk het hoofd van Bibout. Die kan deze keer niet genoeg kracht achter zijn nekslag zetten en Epolo plukt makkelijk.
9
Hautekiet moet even verzorgd worden na een duel met Heymans.
7
Hoe is Standard aan deze wedstrijd begonnen? Ze worden helemaal overlopen.
6
Bibout wordt diep gestuurd en Epolo haalt hem helemaal onderuit. Duidelijk strafschop, maar er was ook sprake van heel nipt buitenspel. Dus geen elfmeter.
2
Bibout met een reuzenkans, maar hij kopt op de paal. Dit had al de 1-0 moeten zijn.
1
KRC Genk - Standard: 0-0
KRC Genk
|Kiaba Brughmans Lucca
|El Ouahdi Zakaria
|Smets Matte
|Sadick Aliu Mujaid
|Medina Yaimar
|Heynen Bryan
|Bangoura Ibrahima Sory
|Ito Junya
|Heymans Daan
|Adedeji-Sternberg Noah
|Bibout Aaron
|Bank
|Van Crombrugge Hendrik
|Steuckers Jarne
|Sor Yira Collins
|Kayembe Joris
|Karetsas Konstantinos
|Sattlberger Nikolas
|Mirisola Robin
|Yokoyama Ayumu
|Ndenge Kongolo Josue
|De Wannemacker August
Standard
|Epolo Matthieu
|Lawrence Henry
|Bates David
|Hautekiet Ibe
|Fossey Marlon
|Nielsen Casper
|Karamoko Ibrahim
|Mortensen Gustav
|Abid Adnane
|Said Rafiki
|Mohr Tobias
|Bank
|Mehssatou Nayel
|Pirard Lucas
|Homawoo Josué
|Nguene Bernard
|Dierckx Daan
|Spoden Charli
|Durka Quentin
|Assengue Steeven
|NKada Timothée
