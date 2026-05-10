Datum: 10/05/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil

Antwerp - Charleroi (Play-off 2 2025/2026)

Wedstrijd van Speeldag 7 uit de Play-off 2 2025/2026 tussen Antwerp en Charleroi.

Datum: 10/05/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.59 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/17 (29.4%)
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 61/74 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 77' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 71' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 87' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis   70' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 5.78 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Janssen Vincent   90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan 0'  
Hairemans Geoffrey 13' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 20' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Adekami Farouck 19' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 0'  
Van Den Bosch Zeno 0'  
Vandeplas Gerard 3' 6.25  
Meer statistieken
 

Charleroi Charleroi
Scheidler Aurélien 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kone Mohamed   90' 6.43 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/35 (28.6%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 24/36 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 7.46 -
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.47 -
  • Nauwkeurige passes: 36/49 (73.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Blum Lewin   90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Camara Etienne 90' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 74' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bernier Antoine 63' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 74' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin A 87' 7.61 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon   27' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Szymczak Filip 0'  
Pflücke Patrick 16' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 3' 6.71  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 16' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  

Live

Discussieer live mee! Lees 31 reacties...


Scheidsrechter 		Einde
Wat vond je van de match? Laat het weten in de Reacties.
90+3
 Ook de extra tijd lijkt weinig op te lossen.
90
  Gele kaart voor Mohamed Kone
89
 Kan Antwerp nog iets verzinnen? Enkel de extra tijd is er nog zo meteen ...
87
 Vervangen Kevin Van Den Kerkhof
Ingevallen Antoine Colassin
87
 Vervangen Xander Dierckx
Ingevallen Gerard Vandeplas
86
 Janssen laat Hairemans trappen. Op de deklat! Net niet, want de bal is niet over de lijn. Balen voor Hairemans - en de fans.
84
 Dan toch nog de 1-1? Antwerp krijgt een strafschop op aangeven van de VAR.
81
  Gele kaart voor Jakob Napoleon Romsaas
81
 Corner voor Charleroi. De kopbal wordt van de lijn gekeerd.
78
 En daar is de comeback van Hairemans. Dat is meteen ook het hoogtepunt van deze tweede helft.
77
 Vervangen Yuto Tsunashima
Ingevallen Geoffrey Hairemans
75
 Nog een kwartier. Dan maar wisselen ...
74
 Vervangen Parfait Guiagon
Ingevallen Patrick Pflücke
74
 Vervangen Yacine Titraoui
Ingevallen Yassine Khalifi
72
 Om moedeloos van te worden. Deze match is zo mogelijk nog pijnlijker om te bekijken dan Gent - Anderlecht.
71
 Vervangen Eran Tuypens
Ingevallen Farouck Adekami
70
 Vervangen Dennis Praet
Ingevallen Mauricio Benítez
69
 Halfweg de tweede helft. Nog geen enkele kans die naam waardig eigenlijk in deze tweede helft.
67
  Gele kaart voor Vincent Janssen
66
 Ook Hairemans gaat zich opwarmen. Zo hebben de supporters nog iets om zich aan te verwarmen.
63
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Jakob Napoleon Romsaas
63
 Stilaan wat wissels. Brengt dat wat extra drive in de wedstrijd?
60
 Uurtje ver. De wedstrijd is qua tempo echt niet alles.
57
  Gele kaart voor Lewin Blum
57
 Even paniek achterin bij Charleroi, maar Kerk & co co krijgen de bal niet richting doel.
54
 De thuisploeg heeft de boodschap begrepen en begint opnieuw aan te dringen. Voorlopig zonder doelrijpe kansen.
51
 Scheidler kopt, maar dat heeft geen richting.
48
 Antwerp heeft werk aan de winkel. Tot dusver levert dat nog niets op.
46
 De bal rolt opnieuw op De Bosuil!
45+20
 De extra tijd van de eerste helft levert niets op. We gaan rusten met 0-1!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
44
 Janssen trapt op Koné!
41

Goal 		Doelpunt van Yacine Titraoui (Kevin Van Den Kerkhof)
41
 Het zal wél! Balverlies Valencia en meteen een trap vanaf dertig meter van Titraoui en zo de 0-1!
39
  Gele kaart voor Dennis Praet
39
 Krijgen we nog iets in deze eerste helft? Het zal wel niet zeker?
36
 Het gaat wat op en naar aan een gezapig tempo. Beide ploegen weten nochtans dat ze moeten winnen om nog een kansje te maken op winst in de Europe Play-offs.
33
 Kabbelen richting rust, veel meer kunnen we er niet over zeggen. Het tempo ontbreekt simpelweg.
30
 Halfuur ver. Het beste is er nu echt helemaal af, het spel wordt trager.
27
 Antwerp is baas, maar moet dus ook opletten voor de uitbraken van Charleroi.
24
 Dan toch ook eens Charleroi. Guiagon trapte een beetje wild hoog over.
21
 Het is voorlopig al Antwerp dat de klok slaat. Nu ook Janssen bijna alleen voor de doelman.
19
 Van Helden met een kopbal, maar naast. Koné heeft hem ook deels mee, dus even van zich afschudden.
16
 Ook Scott roert zich eens, maar dat levert niet bijster veel op.
13
 Plots is daar Kerk. Hij krijgt een grote mogelijkheid, maar laat de 1-0 liggen.
10
 Aan goede intenties en duelkracht geen gebrek. Tot op heden levert dat echter weinig concreets op.
7
 Antwerp blijft tot op heden de betere ploeg. Het neemt de match in handen, maar dat levert weinig op.
4
 Van Helden met een serieuze mogelijkheid, maar hij trapt gewoon naast de bal.
2
 Janssen meteen met een schotje, maar niet op doel.
1
 Antwerp - Charleroi: 0-0
1
 De bal rolt op de Bosuil!

Vooraf
Voor Antwerp en Charleroi is het de match van de laatste kans. Enkel een overwinning lijkt voldoende om nog kans te maken om de Europe Play-offs te winnen. Bij Antwerp is Hamdaoui out, waardoor Janssen terugkeert in de basis. Van Den Bosch wordt vervangen door Van Helden.

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved