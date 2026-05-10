0-1
Antwerp - Charleroi (Play-off 2 2025/2026)
Wedstrijd van Speeldag 7 uit de Play-off 2 2025/2026 tussen Antwerp en Charleroi.
Opstellingen
Live
Einde
90+3
Ook de extra tijd lijkt weinig op te lossen.
90
|
Gele kaart voor Mohamed Kone
89
|
Kan Antwerp nog iets verzinnen? Enkel de extra tijd is er nog zo meteen ...
87
|
Kevin Van Den Kerkhof
Antoine Colassin
87
|
Xander Dierckx
Gerard Vandeplas
86
|
Janssen laat Hairemans trappen. Op de deklat! Net niet, want de bal is niet over de lijn. Balen voor Hairemans - en de fans.
84
|
Dan toch nog de 1-1? Antwerp krijgt een strafschop op aangeven van de VAR.
81
|
Gele kaart voor Jakob Napoleon Romsaas
81
|
Corner voor Charleroi. De kopbal wordt van de lijn gekeerd.
78
|
En daar is de comeback van Hairemans. Dat is meteen ook het hoogtepunt van deze tweede helft.
77
|
Yuto Tsunashima
Geoffrey Hairemans
75
|
Nog een kwartier. Dan maar wisselen ...
74
|
Parfait Guiagon
Patrick Pflücke
74
|
Yacine Titraoui
Yassine Khalifi
72
|
Om moedeloos van te worden. Deze match is zo mogelijk nog pijnlijker om te bekijken dan Gent - Anderlecht.
71
|
Eran Tuypens
Farouck Adekami
70
|
Dennis Praet
Mauricio Benítez
69
|
Halfweg de tweede helft. Nog geen enkele kans die naam waardig eigenlijk in deze tweede helft.
67
|
Gele kaart voor Vincent Janssen
66
|
Ook Hairemans gaat zich opwarmen. Zo hebben de supporters nog iets om zich aan te verwarmen.
63
|
Antoine Bernier
Jakob Napoleon Romsaas
63
|
Stilaan wat wissels. Brengt dat wat extra drive in de wedstrijd?
60
|
Uurtje ver. De wedstrijd is qua tempo echt niet alles.
57
|
Gele kaart voor Lewin Blum
57
|
Even paniek achterin bij Charleroi, maar Kerk & co co krijgen de bal niet richting doel.
54
|
De thuisploeg heeft de boodschap begrepen en begint opnieuw aan te dringen. Voorlopig zonder doelrijpe kansen.
51
|
Scheidler kopt, maar dat heeft geen richting.
48
|
Antwerp heeft werk aan de winkel. Tot dusver levert dat nog niets op.
46
|
De bal rolt opnieuw op De Bosuil!
45+20
|
De extra tijd van de eerste helft levert niets op. We gaan rusten met 0-1!
Rust
44
|
Janssen trapt op Koné!
41
|
Doelpunt van Yacine Titraoui (Kevin Van Den Kerkhof)
41
|
Het zal wél! Balverlies Valencia en meteen een trap vanaf dertig meter van Titraoui en zo de 0-1!
39
|
Gele kaart voor Dennis Praet
39
|
Krijgen we nog iets in deze eerste helft? Het zal wel niet zeker?
36
|
Het gaat wat op en naar aan een gezapig tempo. Beide ploegen weten nochtans dat ze moeten winnen om nog een kansje te maken op winst in de Europe Play-offs.
33
|
Kabbelen richting rust, veel meer kunnen we er niet over zeggen. Het tempo ontbreekt simpelweg.
30
|
Halfuur ver. Het beste is er nu echt helemaal af, het spel wordt trager.
27
|
Antwerp is baas, maar moet dus ook opletten voor de uitbraken van Charleroi.
24
|
Dan toch ook eens Charleroi. Guiagon trapte een beetje wild hoog over.
21
|
Het is voorlopig al Antwerp dat de klok slaat. Nu ook Janssen bijna alleen voor de doelman.
19
|
Van Helden met een kopbal, maar naast. Koné heeft hem ook deels mee, dus even van zich afschudden.
16
|
Ook Scott roert zich eens, maar dat levert niet bijster veel op.
13
|
Plots is daar Kerk. Hij krijgt een grote mogelijkheid, maar laat de 1-0 liggen.
10
|
Aan goede intenties en duelkracht geen gebrek. Tot op heden levert dat echter weinig concreets op.
7
|
Antwerp blijft tot op heden de betere ploeg. Het neemt de match in handen, maar dat levert weinig op.
4
|
Van Helden met een serieuze mogelijkheid, maar hij trapt gewoon naast de bal.
2
|
Janssen meteen met een schotje, maar niet op doel.
1
|
Antwerp - Charleroi: 0-0
1
|
De bal rolt op de Bosuil!
|
Vooraf
Voor Antwerp en Charleroi is het de match van de laatste kans. Enkel een overwinning lijkt voldoende om nog kans te maken om de Europe Play-offs te winnen. Bij Antwerp is Hamdaoui out, waardoor Janssen terugkeert in de basis. Van Den Bosch wordt vervangen door Van Helden.