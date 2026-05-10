Antwerp - Charleroi (Play-off 2 2025/2026)

90+3

Ook de extra tijd lijkt weinig op te lossen.



90

Gele kaart voor Mohamed Kone





89

Kan Antwerp nog iets verzinnen? Enkel de extra tijd is er nog zo meteen ...



87

Kevin Van Den Kerkhof

Antoine Colassin





87

Xander Dierckx

Gerard Vandeplas





86

Janssen laat Hairemans trappen. Op de deklat! Net niet, want de bal is niet over de lijn. Balen voor Hairemans - en de fans.



84

Dan toch nog de 1-1? Antwerp krijgt een strafschop op aangeven van de VAR.



81

Gele kaart voor Jakob Napoleon Romsaas





81

Corner voor Charleroi. De kopbal wordt van de lijn gekeerd.



78

En daar is de comeback van Hairemans. Dat is meteen ook het hoogtepunt van deze tweede helft.



77

Yuto Tsunashima

Geoffrey Hairemans





75

Nog een kwartier. Dan maar wisselen ...



74

Parfait Guiagon

Patrick Pflücke





74

Yacine Titraoui

Yassine Khalifi





72

Om moedeloos van te worden. Deze match is zo mogelijk nog pijnlijker om te bekijken dan Gent - Anderlecht.



71

Eran Tuypens

Farouck Adekami





70

Dennis Praet

Mauricio Benítez





69

Halfweg de tweede helft. Nog geen enkele kans die naam waardig eigenlijk in deze tweede helft.



67

Gele kaart voor Vincent Janssen





66

Ook Hairemans gaat zich opwarmen. Zo hebben de supporters nog iets om zich aan te verwarmen.



63

Antoine Bernier

Jakob Napoleon Romsaas





63

Stilaan wat wissels. Brengt dat wat extra drive in de wedstrijd?



60

Uurtje ver. De wedstrijd is qua tempo echt niet alles.



57

Gele kaart voor Lewin Blum





57

Even paniek achterin bij Charleroi, maar Kerk & co co krijgen de bal niet richting doel.



54

De thuisploeg heeft de boodschap begrepen en begint opnieuw aan te dringen. Voorlopig zonder doelrijpe kansen.



51

Scheidler kopt, maar dat heeft geen richting.



48

Antwerp heeft werk aan de winkel. Tot dusver levert dat nog niets op.



46

De bal rolt opnieuw op De Bosuil!



45+20

De extra tijd van de eerste helft levert niets op. We gaan rusten met 0-1!



44

Janssen trapt op Koné!



41



Doelpunt van Yacine Titraoui (Kevin Van Den Kerkhof)





41

Het zal wél! Balverlies Valencia en meteen een trap vanaf dertig meter van Titraoui en zo de 0-1!



39

Gele kaart voor Dennis Praet





39

Krijgen we nog iets in deze eerste helft? Het zal wel niet zeker?



36

Het gaat wat op en naar aan een gezapig tempo. Beide ploegen weten nochtans dat ze moeten winnen om nog een kansje te maken op winst in de Europe Play-offs.



33

Kabbelen richting rust, veel meer kunnen we er niet over zeggen. Het tempo ontbreekt simpelweg.



30

Halfuur ver. Het beste is er nu echt helemaal af, het spel wordt trager.



27

Antwerp is baas, maar moet dus ook opletten voor de uitbraken van Charleroi.



24

Dan toch ook eens Charleroi. Guiagon trapte een beetje wild hoog over.



21

Het is voorlopig al Antwerp dat de klok slaat. Nu ook Janssen bijna alleen voor de doelman.



19

Van Helden met een kopbal, maar naast. Koné heeft hem ook deels mee, dus even van zich afschudden.



16

Ook Scott roert zich eens, maar dat levert niet bijster veel op.



13

Plots is daar Kerk. Hij krijgt een grote mogelijkheid, maar laat de 1-0 liggen.



10

Aan goede intenties en duelkracht geen gebrek. Tot op heden levert dat echter weinig concreets op.



7

Antwerp blijft tot op heden de betere ploeg. Het neemt de match in handen, maar dat levert weinig op.



4

Van Helden met een serieuze mogelijkheid, maar hij trapt gewoon naast de bal.



2

Janssen meteen met een schotje, maar niet op doel.



1

Antwerp - Charleroi: 0-0





1

De bal rolt op de Bosuil!

