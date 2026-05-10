Datum: 10/05/2026 19:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Genk en Westerlo op zoek naar doelpunten en leidersplaats

Het is stilaan money time in de play offs, ook in de Europe Play Offs. Racing Genk ontvangt namelijk Westerlo met als inzet de leidersplaats. Wie geeft de ander een ferme tik in de strijd om het laatste Europese ticket.

45+1
 Smets is mee bij een corner maar ziet zijn schot afgeblockt worden. Dan gaat het razendsnel naar de overkant waar Sayyadmanesh en Ferri diep lopen. El Ouahdi probeert ook nog de meubelen te redden en slaagt erin om tijd te rekken want wanneer Sayyadmanesh uiteindelijk tot een schot kan komen, zijn er 6 blauwhemden op tijd terug
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Daan Heymans
Ingevallen Robin Mirisola
43
 Het teken wordt gedaan door de medische staff... Vervangen!
43
 Ook Heymans moet gaan zitten nog voor de rust en lijkt geblesseerd. Dit ziet er ook niet zo goed uit
37
 Het niveau is stevig teruggezakt in Genk. De winnaar komt mee aan de leiding met Standard. Maar de schrik om te verliezen lijkt bij beide ploegen toch ook aanwezig
33
 Vervangen Konstantinos Karetsas
Ingevallen Noah Adedeji-Sternberg
31
 Karetsas is opnieuw gaan zitten. Dat is wellicht einde wedstrijd en misschien ook wel einde seizoen?
30
 De daaropvolgende vrije trap wordt uitstekend aangesneden door Ito. Heynen komt net tekort om van dichtbij de bal in doel te koppen. Ondertussen staat Karetsas wel opnieuw tussen de lijnen
28
 Karetsas wilt Alcocer omspelen met een kap maar wordt geraakt door de Westerlo-speler. De Griekse winger blijft liggen en moet verzorgd worden. Is hij opnieuw geblesseerd?
24
 Brughmans snel naar de grond
Sayyadmanesh reageert enorm gretig op een voorzet vanop de linkerflank, springt voor zijn man en kopt richting doel. Brughmans reageert enorm alert, gooit de benen opzij en duwt de bal uit zijn doelvlak
22
 Heymans probeert het hem wel heel moeilijk te maken maar Sayyadmanesh gaat erlangs om vanop de rechterflank de 16 in te komen. In plaats van de bal voor doel te zetten, probeert hij het echter zelf vanuit een onmogelijke hoek
20
  Gele kaart voor Joris Kayembe
20
 Een periode van Genks balbezit, op zoek naar ruimte, leidt een counter van Westerlo in. Sayyadmanesh en Kayembe lopen elkaar vooral ongelukkig voor de voeten maar de linksachter van Genk krijgt wel een gele kaart
15
 Reynolds controleert het leer tegen de achterlijn, omspeelt Ito en zet voor maar vindt geen ploegmaat
12
 Bibout neemt de voorzet van Kayembe op de borst en haalt dan uit met links. Geen slechte poging maar de bal gaat wel een metertje over
11
 Wat een openingsfase hebben we al gehad met kansen voor beide teams. Het staat evenwel nog steeds 0-0 in de Cegeka Arena
7
 Jundal staat opnieuw pal, ditmaal op een kopbal van Bibout. De voorzet was, niet toevallig, van El Ouahdi
5
 Ook Genk gaat dramatisch om met de ruimte. Aan de rand van de 16 hebben Bibout en Bangoura de ploegmaats voor het uitkiezen. Vooral rechts is veel ruimte bij El Oouahdi maar de pass is dramatisch
3
 Jungdal met gevaar voor eigen vuisten
Wow, wat houdt Jungdal nu uit zijn doel. Heymans haalt uit maar ziet zijn schot afwijken. Aan de tweede paal komt El Ouahdi ingelopen die niet twijfelt en de bal meteen op de slof neemt. Jungdal vreest niet en gooit zonder verpinken zijn twee vuisten achter de bal voor een spectaculaire redding
1
 Ferri profiteert niet van flater Smets
Na één minuut gaat Matte Smets gigantisch in de fout! Hij twijfelt aan de rand van de eigen 16 wat hij moet doen waardoor de bal van zijn schoen kaatst. Ferri pikt de bal op maar komt niet tot trappen want de Spaanse spits gaat wel heel snel neer nadat Smets zich opnieuw bij de bal wil knokken. De bal gaat niet op de stip, terecht blijkt uit de beelden
1
 KRC Genk - Westerlo: 0-0
19:15
 De aftrap laat nog even op zich wachten want Zakaria El Ouahdi neemt zijn Ebbenhouten Schoen in ontvangst. Ook zijn ouders zijn van de partij op de middencirkel
KRC Genk (KRC Genk - Westerlo)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Junya Ito - Aaron Bibout
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - August De Wannemacker - Brent Stevens

Westerlo (KRC Genk - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Lucas Mbamba - Emin Bayram - Seiji Kimura - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Lucas Mbamba-Muanda - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Shunsuke Saito - Thomas Van Den Keybus

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 7.01  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
El Ouahdi Zakaria 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
Smets Matte 6.95  
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ndenge Kongolo Josue 7.11  
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kayembe Joris   6.31  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Heynen Bryan 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
Bangoura Ibrahima Sory 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Karetsas Konstantinos 6.44  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Heymans Daan 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ito Junya 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bibout Aaron 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Sattlberger Nikolas  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah 6.39  
Palacios Adrian  
De Wannemacker August  
Stevens Brent  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.86  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Reynolds Bryan 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mbamba Lucas  
Bayram Emin 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Kimura Seiji 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Haspolat Dogucan 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Piedfort Arthur 6.78  
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
Sayyadmanesh Allahyar 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Sakamoto Isa 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Alcocer Josimar 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Nacho Ferri 6.28  
Bank
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Patrão Afonso  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Mbamba-Muanda Lucas 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 19/19 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Saito Shunsuke  
Van Den Keybus Thomas  

Vooraf

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?
Standard bijbenen

Het is al even geleden dat het zo spannend is geweest in de Europe Play Offs. Na 6 van de 10 gespeelde wedstrijden mochten 5 van de 6 ploegen nog de eerste plaats ambiëren. Eén van hen is Standard en dat mogen ze ook na 7 speeldagen nog want de Rouches wonnen van OH Leuven en staan zo even alleen aan de leiding.

Twee andere ploegen die daar net onder staan zijn Racing Genk en Westerlo en kijken elkaar zondagavond in de ogen. Genk, de gedoodverfde favoriet om de Europe Play Offs te winnen, kan maar beter de drie punten thuis houden. Afgelopen weekend verloren ze voor het eerst in de play offs en met nog maar amper 2 overwinningen uit 6 wedstrijden hebben ze de voorsprong die ze in het begin hadden helemaal te grabbel gegooid.

Genk op zoek naar vorm

Eén van de ploegen die uitstekend aan de Europe Play Offs begonnen was en daardoor zijn wagonnetje kon aanpikken bij RC Genk zijn de Kemphanen uit Westerlo. De troepen van Issame Charaï begonnen met 6/6, verloren dan thuis van RC Genk maar pakten daarna opnieuw punten waardoor ze op gelijke hoogte kwamen met de Limburgers. Samen staan ze nu op drie punten van Standard.

De druk ligt zondagavond dus vooral bij de thuisploeg, waar het na de nederlaag tegen Charleroi vorige week toch gestoven heeft in de kleedkamer en daarboven als we de verhalen mogen geloven. Na het ontslag van Thorsten Fink lijkt ook Nicky Hayen voorlopig de code niet te kunnen kraken om met de huidige selectie consistent goed voetbal op de mat te brengen. De flaters achterin zijn al veel minder dan tijdens het reguliere seizoen, maar de resultaten zijn daarom niet meteen beter geworden.

Geleden van 2019-2020

Een nederlaag betekent voor RC Genk quasi een nieuw seizoen zonder Europees voetbal. Het is al sinds het seizoen 2019-2020 geleden dat Genk twee seizoenen op rij Europees voetbal kon adwingen, cijfers die ze in de bestuurskamer niet zo graag zullen horen aangezien zich bij de topploegen van België willen bijschrijven.

Verrast Westerlo straks in de Cegeka Arena of komt RC Genk op gelijke hoogte met Standard? Volg de wedstrijd vanaf 19u15 live bij Voetbalkrant.

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo
