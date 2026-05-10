LIVE: Genk en Westerlo op zoek naar doelpunten en leidersplaats

Het is stilaan money time in de play offs, ook in de Europe Play Offs. Racing Genk ontvangt namelijk Westerlo met als inzet de leidersplaats. Wie geeft de ander een ferme tik in de strijd om het laatste Europese ticket.

Standard bijbenen

Het is al even geleden dat het zo spannend is geweest in de Europe Play Offs. Na 6 van de 10 gespeelde wedstrijden mochten 5 van de 6 ploegen nog de eerste plaats ambiëren. Eén van hen is Standard en dat mogen ze ook na 7 speeldagen nog want de Rouches wonnen van OH Leuven en staan zo even alleen aan de leiding.

Twee andere ploegen die daar net onder staan zijn Racing Genk en Westerlo en kijken elkaar zondagavond in de ogen. Genk, de gedoodverfde favoriet om de Europe Play Offs te winnen, kan maar beter de drie punten thuis houden. Afgelopen weekend verloren ze voor het eerst in de play offs en met nog maar amper 2 overwinningen uit 6 wedstrijden hebben ze de voorsprong die ze in het begin hadden helemaal te grabbel gegooid.

Genk op zoek naar vorm

Eén van de ploegen die uitstekend aan de Europe Play Offs begonnen was en daardoor zijn wagonnetje kon aanpikken bij RC Genk zijn de Kemphanen uit Westerlo. De troepen van Issame Charaï begonnen met 6/6, verloren dan thuis van RC Genk maar pakten daarna opnieuw punten waardoor ze op gelijke hoogte kwamen met de Limburgers. Samen staan ze nu op drie punten van Standard.

De druk ligt zondagavond dus vooral bij de thuisploeg, waar het na de nederlaag tegen Charleroi vorige week toch gestoven heeft in de kleedkamer en daarboven als we de verhalen mogen geloven. Na het ontslag van Thorsten Fink lijkt ook Nicky Hayen voorlopig de code niet te kunnen kraken om met de huidige selectie consistent goed voetbal op de mat te brengen. De flaters achterin zijn al veel minder dan tijdens het reguliere seizoen, maar de resultaten zijn daarom niet meteen beter geworden.

Geleden van 2019-2020

Een nederlaag betekent voor RC Genk quasi een nieuw seizoen zonder Europees voetbal. Het is al sinds het seizoen 2019-2020 geleden dat Genk twee seizoenen op rij Europees voetbal kon adwingen, cijfers die ze in de bestuurskamer niet zo graag zullen horen aangezien zich bij de topploegen van België willen bijschrijven.

Verrast Westerlo straks in de Cegeka Arena of komt RC Genk op gelijke hoogte met Standard? Volg de wedstrijd vanaf 19u15 live bij Voetbalkrant.