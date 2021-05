Houdt Hein Vanhaezebrouck zijn kampioenenmaker opnieuw op de bank? "Dan moet je niet te veel aanpassen"

Zo'n drie miljoen euro. Zoveel ligt er op stapel voor de winnaar van play-off 2, doordat het kan mikken op de poules van de nieuwe Conference League. Een extra incentive voor AA Gent en KV Mechelen?

Zowel voor Gent als voor KV Mechelen is alles nog mogelijk, want in play-off 2 staat alles op een zakdoek. Goed beginnen is wel belangrijk, want de eindwinst in play-off 2 is wel degelijk een doel.

"Of we favoriet zijn? Dat moeten we niet ontkennen", is de coach van Gent duidelijk. De Buffalo's moeten het rooien zonder Nurio Fortuna, die de 20-koppige selectie niet haalt. Ook Chakvetadze ontbreekt nog.

Veel aanpassingen lijkt Vanhaezebrouck alvast niet te zullen maken na de twee knappe zeges op het einde van de reguliere competitie: "Stilaan raakt iedereen fit en dan moet je keuzes maken. Veel aanpassen als het goed gaat en je wint moet je niet doen", lijkt hij Sven Kums opnieuw op de bank te houden.

Bij Malinwa beseffen ze dan weer dat alles mag en eigenlijk niets moet in play-off 2. Het is uitkijken naar onder meer man in vorm Nikola Storm.

SELECTIE I Morgen beginnen we aan de play-offs 😍



Met deze selectie zakken we af naar Gent 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/8fBDypAuJg — KV Mechelen (@kvmechelen) May 1, 2021

