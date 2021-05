KV Mechelen komt terug uit geslagen positie en doet na spektakelzege mee voor eerste plek in Europe Play-Off

Een knotsgekke namiddag werd het in Mechelen, waarbij eerst KV Oostende op weg leek naar de zege en nadien KVM erop en erover ging. De thuiszege kwam nog wel even in het gedrang, maar Vanlerberghe had het laatste woord. KVM nadert tot op twee punten van KVO in de Europe Play-Off.

Twee ploegen die vrank en vrij hun kans gaan, dat kan al eens een leuke match opleveren en dat was het geval in KVM - KVO. Het begon met een stifter van Druijf die tegen de netten ging. De lijnrechter vlagde wel voor buitenspel en kreeg gelijk van de VAR. Het werd 0-1 in plaats van 1-0. Met een gelukkige deviatie hield KVO de bal voorin, Sakala toonde zich beweeglijker dan de KVM-defensie en knalde raak.

© photonews

Met zijn herkenbare manier van druk zetten zat Oostende prima in de match. Het zag er nog beter uit voor de bezoekers toen Theate op een puike hoekschop van D'Arpino de score verdubbelde. Mechelen had op de vorige speeldag een dubbele voorsprong weggegeven in Gent. Het wist dus dat het nog mogelijk was om als ploeg uit zo'n penibele situatie te geraken en daar slaagde het deze keer zelf in.

In vier minuten van 0-2 naar 2-2

KVM vond nu wel goed de door Oostende weggegeven ruimte. Prima dieptepass van Hairemans, Druijf legde na zijn goede balbehandeling af voor Storm en die vloerde Hubert: 1-2. Het was zo al de vierde match op rij waarin Storm wist te scoren. Vier minuten later hingen de bordjes al in evenwicht. Mrabti kon de tweede assist van Druijf simpelweg in doel lopen.

© photonews

Ook Hairemans vond de weg naar doel, opnieuw werd er correct gevlagd voor offside.Met de rust in zicht herpakte KVO zich nog wel en was het betere keeperswerk van Thoelen nodig om de 2-3 te voorkomen. Eerst bij een kans voor Sakala, een volgende keer bij een onrechtstreekse vrije trap en bij de herneming.

Storm haalt zijn gram

Ook in de tweede helft bleven beide ploegen hun kans gaan, met de meeste dreiging vanwege KV Mechelen. Mrabti trapte een grote kans aan de tweede paal over. Storm ging over het been van een verdediger. Van Driessche wees naar de stip, maar de VAR vond Storm iets te gretig neergaan en dus werd het geen strafschop. Storm haalde alsnog zijn gram, want enkele minuten later plaatste hij de 3-2 in de rechterhoek.

© photonews

KV Mechelen was enke keren dicht bij de 4-2. Het werd echter 3-3 toen Hjulsager tot ieders verbazing vanuit een scherpe hoek de gelijkmaker tegen de netten joeg. Nog was het niet gedaan, want kort nadien viel al het zevende doelpunt uit de partij. Hubert had niet de gepaste reflex in huis op het schot uit de tweede lijn van Vanlerberghe.

Strijd ligt weer helemaal open

Ook De Camargo pikte nog zijn doelpuntje mee, waardoor het helemaal zeker was dat de punten in Mechelen bleven. Malinwa komt op gelijke hoogte van Standard. Beide teams tellen nog twee punten achterstand op leider Oostende. Gent doet het voorlopig met vier punten minder dan KVO. De strijd om dat laatste Europese ticket ligt weer helemaal open.