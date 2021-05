Strijd met vier of leider in Europe Play-Off die voorsprong vergroot: KVM moet derde nederlaag tegen KVO vermijden

De twee KV's in de Europe Play-Off nemen het tegen elkaar op: Mechelen vs Oostende. Het zijn de 'kustboys' die in de onderlinge ontmoetingen al twee keer aan het langste eind trekken. Wint Mechelen deze keer, dan ligt de strijd voor dat laatste Europese ticket helemaal open.

KV Mechelen staat momenteel vierde in de Europe Play-Off, ook achter Standard en Gent. Toch zouden die twee clubs niet rouwig zijn bij een Mechelse zege deze namiddag, want dan zijn zij ook weer in de running voor dat ticket voor de Conference League. Net als KV Mechelen zelf in dat geval. Nadat het op de vorige speeldag bij Gent een 0-2-voorsprong uit handen gaf, weet het dat het nu thuis vol voor winst moet gaan.

Enkel dan komt het echt meedoen voor de eerste plaats in deze groep. KV Oostende maakte indruk door uit te pakken met een waar doelpuntenfestival tegen Standard en bewees zo dat het het missen van play-off 1 helemaal heeft doorgespoeld. Als KVO ook in het AFAS-stadion gaat winnen, heeft het al een voorsprong op de eerste achtervolger van vijf punten. Dat zou dus een even grote bonus zijn dan dat Club heeft in play-off 1.

© photonews

Defour moest tegen Gent vroegtijdig naar de kant, maar Vrancken kan hem toch recupereren voor het duel van zondagnamiddag. Voor Engvall komt deze match nog iets te vroeg. Bij Oostende is Hendry - matchwinnaar bij de vorige verplaatsing naar Mechelen - twijfelachtig. In de reguliere competitie klopte KVO KVM twee keer nipt (0-1 uit en 2-1 thuis). Wat gaat het deze keer worden?

