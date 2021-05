Standard zet scheve situatie recht tegen Gent, Bodart is de held met strafschopredding

Standard heeft op Sclessin voor een sprankeltje hoop gezorgd in de ambities voor play-off 2. Het zette een scheve situatie tegen AA Gent recht en pakte zo drie belangrijke punten.

Zowel voor Standard als voor AA Gent was er op speeldag 2 van play-off 2 eigenlijk geen excuus meer. Om nog kans te maken op de eindzege was een overwinning ten zeerste aangeraden, het was dan ook afwachten of dat ook voor aanvallend voetbal zou zorgen.

Hein Vanhaezebrouck had na de 2-2 tegen KV Mechelen nog steeds geen reden om zijn basiself aan te passen, ook al omdat de invallers weinig indruk maakten. Mbaye Leye van zijn kant stuurde wél gretig bij met vier wissels. Ook de jonge Calut kreeg een kans.

Snelle voorsprong

Toch waren het De Buffalo's die al snel in de wedstrijd op voorsprong kwamen. Vanop het middenveld was er goed samenspel, daarna een goede actie van Castro-Montes en een inglijder van Bezus: 0-1 en Gent meteen op rozen.

© photonews

© photonews

Standard? Dat dreigde wel een paar keer via Klauss en Amallah, maar in de eerste helft kwamen er weinig échte kansen van en dus gingen we ook meteen rusten met een kleine voorsprong voor de Buffalo's. Na de pauze keerde het echter helemaal.

Bodart de held

Niet dat de Rouches plots enorm veel indruk maakten, maar Amallah maakte op het uur wel gelijk en een kwartier later maakte Balikwisha er zelfs 2-1 van voor de thuisploeg. Twee keer gebeurde het een beetje in de chaos, maar het leverde wel op.

Vadis Odjidja kon vanop de stip nog voor de gelijkmaker zorgen, maar Bodart wist die inzet te redden. In een spannend slot viel uiteindelijk geen gelijkmaker meer en dus werd de goalie van de Rouches uiteindelijk de held van de avond. Standard grijpt zijn kans, voor Gent kan enkel een 6 op 6 tegen Oostende nog iet of wat soelaas brengen.