Vooraf

KV Mechelen - Standard is alweer een belangrijk duel in de Europe Play-Off. Zeker voor de Rouches, die moeten winnen als ze de aansluiting willen behouden. Anderzijds voelen ze bij KVM misschien ook voor het eerst wat stress, nadat ze na drie speeldagen in de play-offs op kop kwamen. Leye voert twee wijzigingen door in vergelijking met het vorige onderlinge duel: DelferriĆØre en Bastien komen in de ploeg. De eerder disciplinair geschorste Carcela is toch weer een plekje op de bank gegund.