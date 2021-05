KV Mechelen slaat Standard uit de race voor het laatste Europese ticket

KV Mechelen moest winnen om ook na speeldag 4 in de Europe Play-Off aan de leiding te staan, Standard moest winnen om van Europees te blijven dromen. Het werd KV dat in zijn missie slaagde, met een duidelijke score. Nochtans had Standard ook kansen, KVM maakte echter twee doelpunten meer.

Weer een heel aantal afwezigen bij Standard, dat in de opwarming ook Amallah zag uitvallen en Bodart zich zag blesseren bij de openingstreffer. Die was overigens van mooie makelij: het perfecte doorsteekpassje van Druijf, Schoofs tikte de 1-0 naast de Standard-doelman binnen. Oververdiend, want Mechelen monopoliseerde van bij de aftrap de bal en was in het eerste halfuur heer en meester.

Een walk-over leek onvermijdelijk, ook al had Muleka vlak na de 1-0 wel een enorme kans verkwanseld. Jean-François Gillet, die Bodart kwam vervangen, duwde aan de overzijde een plaatsbal van Storm in hoekschop. Druijf was ook twee keer in de buurt van de 2-0. De Nederlander kon net niet afdrukken na voorzetten van Schoofs en Mrabti.

In de laatste tien minuten van de eerste helft keerde het spelbeeld nadrukkelijk: KVM was het momentum kwijt en ontsnapte verschillende keren aan de gelijkmaker. Thoelen belette met een handje Balikwisha het scoren. Diezelfde Balikwisha was nog dichter bij een doelpunt toen hij tegen de paal knalde. Ook Lestienne had de gelijkmaker tweemaal aan de voet: hij tikte van kortbij een keertje over en een keertje naast.

Storm out

Drie van die vier kansen kwamen er nadat Storm het veld moest verlaten nadat hij een verkeerde beweging maakte: het was alsof het uitvallen van de man in vorm een mentale impact had op het hele Mechelse team. Bij KV konden ze de rust wel gebruiken om orde op zaken te stellen. De eerste gevaarlijke actie na de pauze kwam alvast van de thuisploeg: Shved mikte na een één-tweetje met Schoofs nipt voorlangs.

Shved Raket

Ook Standard ging vol voor het volgende doelpunt: Shamir beroerde de bal eventjes, de paal stond de gelijkmaker in de weg, dat dus al voor de tweede maal in deze wedstrijd. Het was de vraag welk team nog zou toeslaan en dat bleek toch KV Mechelen te zijn. Hard voorzetten van op de flank, daar houdt Druijf wel van. Shved verzilverde diens tweede assist en knalde overhoeks raak: 2-0.

Shved Bijker KVM - Standard

Daar bleef het niet bij wat het doelgevaar in deze match betreft: Walsh voor KVM en Lestienne voor Standard besloten voorlangs. Toen de bal met een gelukje ideaal viel voor Schoofs, knalde die van dichtbij wel zijn tweede van de namiddag tegen de netten. KVM blijft dus aan de leiding in de Europe Play-Off. De comeback van Engvall was nog een andere opsteker voor de Mechelaars.

Standard raakt driemaal doelhout

Standard daarentegen moest afdruipen met een nederlaag, al zorgde Muleka in het slot met een kopbal nog wel voor de eerredder en raakte Gavory de dwarsligger met een afstandsschot - derde keer dus op het doelhout voor Standard. Dat verandert niets aan de wetenschap dat de Rouches volgend seizoen geen Europees spelen. Ze tellen met twee matchen te gaan zes punten minder dan KVM.

Rob Schoofs KVM - Standard