Volg KV Mechelen - Standard om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Met KV Mechelen en Standard geven de nummer 1 en de nummer 4 uit de Europe Play-Off mekaar partij. Het kan in deze play-offs echter nog alle kanten uit, want alles ligt nog op een zakdoek. Als Standard nog kans wil maken om Europees te spelen, legt het wel maar beter man in vorm Storm lam.

Sowieso is het straf dat Malinwa, dat zich maar net plaatste voor play-off 2 en die aanving als nummer 8 van de reguliere competitie, na drie speeldagen op kop staat. Dat is volledig terecht, want de 7 op 9 was niet gestolen. KVM voetbalt in elke match vrank en vrij en die aanpak ligt de ploeg wonderwel. Blijft dat ook duren nu het even van de leidersplaats proeft? Daarnaast is de ineens vlot scorende Storm uiteraard een factor.

Het beste Standard hebben we in deze play-offs zeker nog niet gezien. De veerkracht die het toonde tegen Gent - zeker met die pandoering in Oostende in het achterhoofd - was wel knap. Voorbije donderdag was het dan weer 65 minuten wachten eer de Rouches offensief kwamen dreigen. Welk gelaat gaat Standard zondagnamiddag tonen? Er is maar weinig ruimte meer voor een misstap.

Vooral druk voor Standard dus, maar ook Mechelen moet winnen als het zijn eerste plek niet prijs wil geven. Ervaren ze bij geelrood daardoor toch ook wat stress of gaan ze gewoon door op het elan? De vraag is ook of Vrancken een beroep doet op Engvall, die in dat geval zijn comeback zou maken na maanden van inactiviteit. Bij Standard is het uitkijken of er al wat meer speelminuten inzitten voor Vanheusden.

