Volg KV Oostende-AA Gent vanaf 13u30

KV Oostende en AA Gent moeten beide winnen om de eerste plaats en het laatste Europees ticket in zicht te houden. Wie deze middag verliest, kan een enorm slechte zaak doen.

Oostende wil zichzelf belonen voor zijn schitterend seizoen, maar de Buffalo's liggen hen niet echt. Deze keer zullen Alexander Blessin de zijnen uit een ander vaatje moeten tappen. Er wordt pas voor de match beslist of Jack Hendry fit genoeg is om te spelen. McGeehan, Guri en Capon zijn geblesseerd.

"Je kan KVO met goed voetbal bekampen, maar alleen als je dat gedurende 90 minuten kan volhouden. De fysieke kracht is een kwaliteit van Mechelen. Zij scoren telkens hoog in afgelegde afstanden. Wij komen daar niet eens in de buurt. KV Oostende is een ploeg die druk zet en snel kan omschakelen. Mechelen heeft de combinatie van goed voetbal en loopmeters. Wij moeten naar onze eigen sterktes kijken om Oostende te bevechten", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck recupereert Marreh en houdt Samoise en George in zijn selectie. Voor Adewale Oladoye wordt het zijn eerste selectie voor de A-ploeg.

Wie wint het duel in de Diaz Arena? Beide ploegen liggen kort bij elkaar. BetFIRST geeft nog wat interessante sidebets, dus ga hier gauw een kijkje nemen...