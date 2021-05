Gent trakteert zichzelf op een finale om Europees voetbal tegen KV Mechelen na match met twee gezichten tegen Standard

We krijgen een rechtstreekse finale Achter de Kazerne om een Europees ticket op zaterdagavond. Daar hebben de Buffalo's voor gezorgd na een avondje eenrichtingsvoetbal tegen een Standard dat al in eindeseizoensmodus leek.

Door het resultaat in KV Mechelen - KV Oostende wisten de Buffalo's dat een overwinning niet per se meer nodig was. Een driepunter of één puntje, het maakt geen verschil: er moet sowieso in Mechelen ook nog winnen om Europees te mogen spelen.

Droomstart

Dat deden de Buffalo's met dezelfde elf namen als in Oostende. Malede kreeg voorin dus opnieuw de voorkeur op Tissoudali. Voor de Rouches is er niets meer om voor te spelen. Jean-François Gillet mocht in doel opdraven, Vanheusden kreeg zijn eerste basisplaats na zijn zware knieblessure en Lestienne kreeg zijn kans voorin.

© photonews

© photonews

Gent trok meteen ten strijde en kreeg daar ook snel een beloning voor: de eerste goede mogelijkheid werd op aangeven van Kums door Malede staalhard in het dak van het doel getrapt: 1-0 na een dikke vijf minuten spelen.

Het was toonaangevend, want de hele eerste helft was eenrichtingsverkeer. Standard kreeg met moeite een bal tussen de palen en moest het spel vooral ondergaan, het mocht de Buffalo's zelfs danken voor hun gebrek aan efficiëntie of de match was voor de koffie al gespeeld: 1-0 bij de rust, ondanks kansen voor Odjidja, Samoise en Malede onder meer.

Finale in Mechelen

Dan maar meer suspens in de tweede helft? Dat viel aanvankelijk toch opnieuw tegen, al waren de Rouches wel wat feller uit de kleedkamers gekomen. Het leed wat minder balverlies en ging ook wat steviger de duels in.

© photonews

© photonews

Het leverde druk voor de kooi van Sinan Bolat op, maar veel uitgespeelde kansen zagen we wel niet. Balikwisha trapte de eerste grote tegen een Gents been aan, waardoor de Buffalo's ook meteen wakker werden geschud.

Halfweg de tweede helft tikte Klauss - op een prima voorzet van Siquet - de tweede grote kans net naast. Gent speelde zo toch wel enigszins met vuur, maar de bezoekers vergaten hun kansjes dus ook af te maken. De Buffalo's hielden vol, Yaremchuk kon in de slotfase op een omschakeling zelfs nog de 2-0 maken. En zo krijgen de Gentenaars na een lastig seizoen een finale in Mechelen om Europees voetbal als toemaatje - winst is wel nog steeds een must.