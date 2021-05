Kan AA Gent zijn goede vorm doortrekken tegen Standard?

In de Europe play-offs blijft het razend spannend. Het verschil tussen de nummers één en twee bedraagt amper zes punten. Met nog twee wedstrijden te spelen is in theorie nog alles mogelijk, maar in de praktijk zal het voor Standard wel erg moeilijk worden.

Gent tankt vertrouwen

Op basis van de meest recente wedstrijden mag het wel duidelijk zijn dat AA Gent momenteel het meest in vorm is. De Buffalo’s wonnen twee speeldagen geleden nog van KV Oostende met 2-1. Enkele dagen later in Oostende zelf werd er met 0-4 gewonnen. Die dubbele overwinning zorgt zeker en vast voor de nodige motivatie.

Bij Standard laten ze eerder de kopjes hangen na een dubbele nederlaag tegen KV Mechelen. In eigen huis werd het 1-2. Achter de kazerne gingen de Luikenaars met 3-1 de boot in.

338 doelpunten

AA Gent en Standard speelden in de geschiedenis van het Belgisch voetbal al 121 keer tegen elkaar. Daarin scoorde Gent 148 doelpunten. Standard doet nog net iets beter met 190 treffers. Dat zijn dus een ongelofelijke 338 doelpunten die beide ploegen samen scoorden in al hun confrontaties. Met een gemiddelde van 2.79 goals per wedstrijd zijn zowel Gent als Standard ploegen die tegen elkaar vlotjes de weg naar doel vinden.

Standard na de rust

Bij Standard Luik scoren ze opvallend vaker in de tweede helft, dan in de eerste helft. Dat blijkt uit de statistieken van hun gescoorde doelpunten. Amper 25.8 procent van alle goals werden het voorbije seizoen voor de rust gescoord. Opvallend, het slotkwartier is goed voor bijna 35 procent van alle doelpunten die de Rouches scoren. Het mag duidelijk zijn dat Standard dus vooral teert op de tweede helft als het op doelpunten aankomt.

Enkele bettips

AA Gent wint de wedstrijd van Standard (notering van 1.52)

Beide teams scoren (notering van 1.64)

Er worden meer dan 2.5 doelpunten gescoord (notering van 1.54)

Er worden meer dan 3.5 doelpunten gescoord (notering van 2.30)

AA Gent is het eerste team dat scoort (notering van 1.43)

Standard scoort niet in de eerste helft (notering van 1.48)

De tweede helft is de helft met het meest aantal doelpunten (notering van 1.95)