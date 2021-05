KV Mechelen sleept belangrijk punt uit de brand in Oostende, Kustboys zijn uitgeschakeld voor Europees ticket

KV Mechelen is straks enkel zeker van het Europees ticket als Gent verliest van Standard. Malinwa ging na een dubbele achterstand en een rode kaart voor Vranckx nog met een punt lopen aan Zee.

KV Mechelen was de eerste helft nergens. KVO joeg hen op over alle hoeken van het plein en ze stonden na vijf minuten al op achterstand. Vranckx - die een dramatische eerste helft speelde als verdedigende mid - verloor te simpel de bal in de zestien en Sakala profiteerde met een keihard schot.

Twee keer Sakala

De Zambiaan speelde zijn laatste thuismatch voor hij naar de Rangers vertrekt en had er duidelijk nog eens zin in. Heel Oostende trouwens. KVM kreeg geen moment rust zodra ze de middenlijn naderden. Nogmaals balverlies op het middenveld leidde de 2-0 in. Ndicka zette goed voor tot bij de vrijstaande Sakala en die hoefde het leer maar in doel te jassen. KVO baas over het hele veld!

© photonews

KV Mechelen kon geen deftige kans bij elkaar voetballen. Nieuwe assistent Steven Defour kon het bijna niet meer aanzien in de tribune. De wegwerpgebaren waren talrijk... Dat werd een gebalde vuist en een kreet net na de rust toen Druijf de aansluitingstreffer scoorde nadat Bataille onder een voorzet doorging. KV Mechelen kreeg moed, waarschijnlijk ook na een donderspeech van Vrancken tijdens de rust.

Metamorfose

Ze leken op niks meer op het mak team van de eerste helft. Schoofs en Mrabti kregen het middenveld onder controle en de aansluiting naar voor was heel wat beter. Na een vrije schop kopte Bateau de 2-2 tegen de netten. Met een gelijkspel zetten ze Gent toch ietwat onder druk, want die moesten minstens even goed doen in Luik.

Meer zat er niet meer in voor Mechelen, want Vranckx pikte nog zijn tweede gele kaart op. Met tien sleepten ze het gelijkspel uit de brand. Naar alle waarschijnlijkheid zal het allemaal beslist worden op de laatste speeldag Achter de Kazerne. Of zou Gent hen toch nog een vrijgeleide geven?

© photonews