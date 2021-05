Europees ticket vanavond binnen voor KV Mechelen? "Druk? Gewoon spelen zoals we altijd deden"

KV Mechelen kan zich vandaag op het veld van Oostende verzekeren van Europees voetbal. Als ze beter doen dan AA Gent vanavond is het ticket binnen.

Bij KV Oostende lijkt Makhtar Gueye nog uit de selectie te vallen na het incident van afgelopen weekend. Voor de rest blijft de ploeg hetzelfde als diegene die zondag verloor van AA Gent.

KV Mechelen speelt dus voor AA Gent en moet bij puntenwinst afwachten wat de Buffalo's doen thuis tegen Standard. Peyre is geschorst en Bateau komt in de ploeg.

"Spanning? Binnen mijn groep merk ik daar weinig van. Het is alleen maar omdat mijn spelers zo goed presteren dat er nu meer druk op komt van buitenaf. Een paar weken geleden waren we nog de enige ploeg in de play-offs die zonder druk speelde. Dat zag je ook aan ons spel. Nu moeten we zorgen dat we op dezelfde manier blijven voetballen", aldus Wouter Vrancken

Pakt KVM vanavond een Europees ticket? De matchen van de Europe play-offs combineren? Dat kan bij BetFIRST!