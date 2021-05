Vooraf

KV Mechelen en AA Gent maken in een rechtstreeks duel uit wie de Europe Play-Off wint en wie dus Europa in mag. Inzet is immers een ticket voor de Conference League. Beide teams hebben evenveel punten, maar KVM heeft aan een gelijkspel genoeg. Vrancken brengt Kaboré en De Camargo in de ploeg. Enkele vooraf onzekere spelers zoals Storm en Shved zijn wel fit genoeg voor de bank. Vanhaezebrouck start met dezelfde elf als in de vorige match tegen Standard.