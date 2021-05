AA Gent maakt het tegen gehavend Mechelen af op slotspeeldag Europe Play-Off en gaat Europa in!

AA Gent heeft het dan toch geklaard: het gaat Europa in! Zo is een moeilijk seizoen toch nog enigszins gered. KVM had genoeg aan een punt om de Europe Play-Off te winnen, maar Gent pakte de drie punten en veroverde zo het ticket voor de Conference League.

Wouter Vrancken moest puzzelen aangezien Storm en Shved onzeker waren en Vranckx en Peyre geschorst. De KVM-coach bracht De Camargo en Druijf samen aan de aftrap en schoof zodanig dat er op de rechtsachter plek was voor Kaboré. Geen zulke kopzorgen voor Vanhaezebrouck, die vertrouwen gaf aan dezelfde elf die op de vorige speeldag Standard klopten.

Door de verschuivingen ontbreekte wel wat balans in het elftal van KV, dat voorin snelheid miste en achteraan kwetsbaar was. Gent had vertrouwen aan de bal na een 9 op 9 en ging op zoek naar doelpunten. Bezus kopte een voorzet van de bedrijvige Castro-Montes op de dwarsligger en Thoelen zweefde een schot van Kums uit zijn doelvlak.

KV Mechelen overleefde een lastige eerste helft en de tweede periode kwam moeizaam op gang vanwege enkele bitsige duels. Kort voor het uur sloegen de Buffalo's dan toch toe: Bezus kopte op voorzet van Hanche-Olsen mooi de 0-1 in de hoek.

Na twintig minuten in de tweede helft kwam Tissoudali Malede vervangen. De ex-speler van Beerschot liet meteen meer zien dan de Israëlische youngster had gedaan. Tissoudali schoot na enkele leuke bewegingen de 0-2 op het bord. Game over? Neen, want de VAR riep even later ref Van Driessche naar het scherm voor een fout op Kaboré. Penalty dus, en Druijf schoot de 1-2 rechtdoor binnen.

Opnieuw spanning in de wedstrijd dus, maar Malinwa had vanuit het veldspel nog geen enkele kans afgedwongen en dat zou ook niet meer gebeuren. Gent trok de overwinning en de eindwinst dus over de streep. Het eindigt dankzij een 12 op 12 bovenaan in de Europe Play-Off en zal volgend seizoen dus toch Europees spelen.

