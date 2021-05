Historisch moment of seizoen gered? KVM en Gent strijden in 'finale' voor ticket voor Conference League

Het moet zaterdagavond de climax van de Europe Play-Off worden: KV Mechelen en AA Gent die in een rechtstreeks duel strijden om het laatste Europese ticket. Een soort 'finale' dus. KV Mechelen heeft aan een gelijkspel genoeg, AA Gent moet winnen.

De reden hiervoor is dat KV Mechelen woensdag voor de tweede maal in play-off 2 van een dubbele achterstand terugkwam tegen Oostende. Dat ene puntje zorgt er voor dat KV in polepositie begint aan de laatste wedstrijd van het seizoen. Slaagt het er in om Europees voetbal af te dwingen, dan is dat voor de eerste keer in 28 jaar. Zijn laatste Europese match speelde het in december 1993 uit bij het Italiaanse Cagliari.

Bij AA Gent zijn ze het in de moderne geschiedenis natuuurlijk meer gewend om Europees voetbal te spelen. Sterker nog: het zou een mislukking zijn als de Buffalo's dat niet halen. Wel verdienen ze credits omdat ze na een 1 op 6 bij start van deze play-offs drie overwinningen op rij boekten. Kan Gent met de ervaring die het toch wel in de ploeg heeft het nu ook afmaken en zo alsnog Europa in gaan?

KV Mechelen zit toch met enige kopzorgen omtrent beschikbaarheid van de spelers. Peyre en Vranckx zijn immers geschorst. Shved en Storm zijn twijfelachtig en ook rond Engvall zijn er nog zorgen na al die maanden zonder competitiewedstrijd. Zowel centraal als op de flank moet Vrancken mogelijk puzzelen. Bij Gent is Nurio opnieuw inzetbaar en zit de Nigeriaanse youngster Emeka voor het eerst in de selectie.

