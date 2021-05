Kevin Vandendriessche neemt afscheid in stijl van KV Oostende met twee doelpunten en één assist tegen Standard

KV Oostende heeft deze avond haar sterk seizoen in stijl afgesloten met een overwinning op het veld van Standard. Het werd 1-3 dankzij twee doelpunten van Vandendriessche en één doelpunt van Boonen. Tussendoor scoorde Balikwisha de gelijkmaker.

KV Oostende begon goed aan de wedstrijd en na nog geen tien minuten werden de Kustboys al beloond met een doelpunt. Bätzner gaf de bal knap mee met Vandendriessche en de middenvelder legde de 0-1 tegen de touwen.

Lang stond de voorsprong echter niet op het bord, want nog geen vijf minuten later kon Balikwisha alleen op doelman Hubert af. De flankaanvaller van de Rouches werkte het goed af en dus stond de 1-1 op het bord.

© photonews

Daarna nam KV Oostende opnieuw het commando over. Vooral Ndicka was zeer bedrijvig, maar hij kreeg zijn schoten niet voorbij doelman Gillet. Ook Bätzner kreeg nog een goede kans, maar Ngoy werkte net voor de lijn weg. 1-1 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft kreeg KV Oostende al snel waar het recht op had. Vandendriessche kwam goed naar binnen en gaf de bal op het juiste moment mee met Boonen. De flankaanvaller van KV Oostende werkte het goed af en dus werd het 1-2.

© photonews

Op het uur was de wedstrijd gespeeld, want Vandendriessche scoorde zijn tweede doelpunt van de avond. Hij kreeg de bal aan de rand van de zestien en werkte beheerst af. Een mooi afscheid dus voor Vandendriessche, want de middenvelder zal KV Oostende deze zomer verlaten. Hij gaat bij KV Kortrijk aan de slag.

1-3 was meteen ook de einstand. Een mooi einde van een sterk seizoen van KV Oostende. Door deze overwinning eindigt KVO op de derde plaats in de Europe Play-offs. Standard eindigt dan weer op de vierde en laatste plaats in deze groep.