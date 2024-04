Niet enkel bovenaan het klassement wordt het steeds spannender, dat is ook het geval onderaan. KV Kortrijk en RWDM beginnen aan een cruciaal tweeluik. De Kerels hebben eigenlijk geen excuses meer.

KV Kortrijk leek de wind in de zeilen te hebben op het einde van de reguliere competitie en droomde zelfs nog van rechtstreekse redding. Na een 1 op 6 tegen Eupen en Charleroi lijkt de veertiende plaats stilaan het hoogst haalbare.

Het staat momenteel twee punten in het krijt bij RWDM en de Brusselaars komen dit weekend op bezoek. Alle hens aan dek dus, want volgende week is er de 'terugmatch' in Brussel. "Deze match is belangrijk, dat geef ik toe, maar we moeten daar nu niet mee bezig zijn. We moeten de druk van deze wedstrijd afhouden", aldus coach Alexandersson vooraf.

De coach doet er alles aan om Kortrijk te redden. Thierry Ambrose, Haruya Fujii en Dion De Neve zitten meer dan waarschijnlijk in de selectie en zijn dus fit. Enkel voor Alebiosu komt de wedstrijd tegen de Brusselaars te vroeg.

RWDM wil vijfpuntenkloof maken

Bij RWDM is er een nieuwe wind gaan waaien sinds de komst van coach Yannick Ferrera. In de play-downs pakten ze tot op heden 4 op 6, bij winst tegen Kortrijk kunnen ze een gigantische stap doen richting barrages.

"Zelfs als we zondag winnen, is het nog niet voorbij, dus we maken nog geen berekeningen. We proberen gewoon de volgende stap in de goede richting te zetten", aldus Ferrera op zijn persconferentie vooraf.