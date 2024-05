Het kan opnieuw voor Kortrijk, maar coach beseft: "Gaan onze supporters nodig hebben"

Twee weken geleden zat iedereen bij KV Kortrijk in zak en as. De thuisnederlaag tegen RWDM was heel hard aangekomen. Maar zie: het kan verkeren, zei Bredero heel erg lang geleden al. En dat werd ook andermaal bewezen.

Thuis tegen KAS Eupen kan KV Kortrijk de veertiende plaats afsnoepen van RWDM. De Kerels hebben opnieuw alles in eigen handen als het gaat over de mogelijke redding, al is de weg nog lang. Winnen van Eupen én Charleroi lijkt nodig.

Daarna volgt ook nog een clash met Deinze of Lommel in de barrages, want Charleroi is al zeker van de dertiende plaats en bijbehorende stek in de Jupiler Pro League. Maar toch: Kortrijk lijkt opnieuw de wind in de zeilen te hebben.

© photonews

"We zijn op alle mogelijkheden voorbereid", aldus Freyr Alexandersson vooraf op de webstek van KV Kortrijk. Hij was duidelijk op zijn persconferentie en wil niet te veel meer spreken over de eerdere duels met de Panda's.

Supporters nodig hebben

"Nu is het anders: we spelen in Kortrijk, met ons publiek achter ons. En ik kan je verzekeren: the boys are hungry", geeft hij een zeer duidelijk statement naar de tegenstander. Hopen dat de supporters er ook deze keer helemaal achter gaan staan.

“Ik heb ze bewonderd. Met zoveel supporters in Molenbeek, het heeft ons gesteund. Ik weet dat ze er zondag weer zullen zijn. We zullen onze supporters nodig hebben. Weet je, het kan zijn dat het onze laatste thuismatch van het seizoen is. Alles kan nu eenmaal in voetbal."