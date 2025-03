LIVE: Ook vandaag? Beerschot en STVV zijn kampioenen in één bepaalde statistiek

Vandaag om 16u staat de belangrijke match tussen Beerschot en STVV op het programma, met een duidelijke noodzaak voor beide teams. Beerschot staat met zijn rug tegen de muur in de relegation play-offs, waar het dertien punten moet goedmaken op een niet-rechstreekse degradatieplek.

Een nederlaag tegen STVV zou direct betekenen dat Beerschot uit de Jupiler Pro League degradeert, een scenario dat quasi onvermijdbaar is.

STVV heeft dit seizoen een aantal moeilijke momenten gekend, ook na de komst van Felice Mazzu. Hoewel de coach bij zijn aanstelling enige verbetering zag, bleef het team lange tijd wisselvallig presteren.

De Kanaries beginnen de play-offs met de intentie het behoud te verzekeren, maar de druk is groot. Mazzu blijft ondanks de tegenslagen optimistisch, in de hoop dat zijn team zich nu kan herpakken.

Beerschot heeft in de reguliere competitie al twee keer verloren van STVV, zowel thuis (0-3) als uit (2-0). Het team van Kuyt zal echter vastberaden zijn om deze negatieve reeks vandaag te doorbreken.

Wat de wedstrijd ook spannend maakt, is de gelijkenis tussen beide teams in het aantal toegekende strafschoppen. Zowel Beerschot als STVV hebben dit seizoen al elf penalty's tegen gekregen, waarvan er telkens tien werden omgezet in doelpunten. Dit zou wel eens een belangrijke factor kunnen zijn.

Beerschot kan voor het eerst in lange tijd rekenen op een bijna volledig fitte selectie, met uitzondering van de geblesseerde Sanusi.