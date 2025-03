Het zomeruur is officieel in het land, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gevoetbald wordt op het scherpst van de snee in de Belgische competitie. Voor Kortrijk gaat een onmogelijk geachte opdracht gewoon verder tegen Cercle Brugge.

KV Kortrijk leek een drietal weken geleden nog een vogel voor de kat, maar na een 6 op 6 in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie is er opnieuw heel wat mogelijk.

Puzzelen voor Storck

Al staat er ook meteen de nodige druk op de wedstrijd tegen Cercle Brugge, zeker gezien STVV eerder dit weekend al won op bezoek bij Beerschot.

Het wordt ook puzzelen voor coach Bernd Storck. James Ndjeungoue, Thierry Ambrose én Abdoulaye Sissako zijn geschorst en ook Mampassi (geblesseerd) en Dewaele (ziek) zullen ontbreken tegen De Vereniging.

Veel op het spel

“We moeten winnen. We moeten gewoon spelen op dezelfde manier als een maand geleden tegen hen, maar efficiënter zijn", beseft ook Bernd Storck het belang van de wedstrijd.

Bij Cercle Brugge kregen we voor de play-offs een trainerswissel. "Zondag moeten we beter gewapend richting Kortrijk trekken, want het stressniveau zal nu nog een pak hoger liggen", is kersvers T1 van Cercle Jimmy De Wulf duidelijk. "We hebben een talentvolle groep. Als we dat tikkeltje mentaliteit daar nog aan kunnen toevoegen, dan kan ik alleen maar vertrouwen hebben in mijn spelers."